Messi, més fora que dins del Barça

"Estic cansat de ser sempre el problema de tot al club". Amb aquesta frase va aterrar Leo Messi a Barcelona després d'uns dies amb la seva selecció. Ha passat el que fa uns anys semblava impossible: l'argentí està més a gust amb el combinat del seu país que no pas amb el Barça. Malgrat l'eterna comparació amb Maradona i les veus crítiques que encara ha de sentir per les finals perdudes en els últims temps (Mundial del 2014 i Copes Amèrica), ara mateix li pesa més el 10 blaugrana que el 10 albiceleste. D'aquí la lectura contundent que va pronunciar quan un dels periodistes que l'esperaven a la terminal corporativa del Prat li va preguntar si té una mala relació amb Antoine Griezmann després que en les últimes setmanes l'entorn del francès ho hagi insinuat. "Els entrenaments del Barça estan dissenyats per complaure determinades persones", va deixar anar, en aquest sentit, l'oncle de l'ex de l'Atlètic de Madrid fa pocs dies.

Messi no va contestar sobre Griezmann, amb qui té una relació cordial fora de la gespa i millorable quan la pilota està en joc, però sí que va aprofitar l'ocasió per verbalitzar el malestar que porta temps arrossegant al Barça. Gairebé tres mesos després d'enviar un burofax per intentar marxar lliure –amb el 2-8 a Lisboa de fons–, va deixar molt clar que continua a disgust al club en què ho ha guanyat tot. Ni tan sols la dimissió en bloc de la junta de Josep Maria Bartomeu, la mateixa que es va negar en rodó a deixar-lo sortir, li ha calmat els ànims. D'aquí un mes i mig ja podrà negociar amb qualsevol altre club, ja que el seu contracte expira el juny del 2021. Poc el motiva, de moment, la possibilitat de renovar com a blaugrana un cop sàpiga qui serà el pròxim president de l'entitat.

Segons ha pogut saber l'ARA, Messi està ara mateix molt més preocupat per veure quines portes se li obren en els pròxims mesos que no pas d'esperar que els precandidats als comicis comencin a seduir-lo perquè es retiri al Camp Nou. És cert que, un cop va pair la negativa al burofax i l'adeu de Suárez, va enviar un missatge d'unió a tot el barcelonisme. "Després de tantes desavinences, el millor està per venir", va dir. Però ha passat un mes i mig i tot apunta que "el millor" no serà amb ell lluint capitania al Camp Nou fins que es retiri del futbol professional. Continua il·lusionant-lo més la idea de provar sort a un altre equip que no pas continuar acumulant quilòmetres vestit de blaugrana. Al juny farà 34 anys, i sap que no li queda gaire temps per seguir al primer nivell mundial. I també és conscient que la conjuntura actual no li permetrà signar un contracte, sigui on sigui, comparable al que té en vigor en aquests moments.

La rebaixa salarial i l'episodi amb Hisenda

De fet, mentre acaba de decidir-se sobre el seu futur, Messi està al bell mig del greu problema econòmic que té el Barça. Perquè l'entitat blaugrana, ara a través de la comissió gestora, no li ha proposat renovar el seu contracte, sinó espaiar-ne els pagaments per ajustar la massa salarial de la primera plantilla a la davallada d'ingressos dels últims mesos a causa del covid-19. Una negociació que en teoria s'acaba dilluns i que, pel que sembla, ho farà encara sense acord. Fonts de les converses insisteixen que els jugadors implicats continuen sense rebre prou garanties en el cobrament diferit de contractes blindats i milionaris. També mostren el seu rebuig a rebaixar, com pretén l'entitat, partides ja compromeses, com ara pagaments endarrerits de l'estiu o la prima per classificar-se per a la Lliga de Campions. Igualment, critiquen esforços recents com els fitxatges de Calathes o Dest i la renovació de Mirotic i creuen que un tema tan delicat l’haurien d’estar negociant amb un president no interí.

L'assumpte salarial, motiu principal de la demora en la convocatòria de les eleccions –serien el 24 de gener–, no transmet precisament tranquil·litat a Messi en els que podrien ser els seus últims mesos com a blaugrana. Tampoc episodis com el que va haver de viure al seu avió privat després de 15 hores de viatge des de l'Argentina, quan set inspectors d'Hisenda van interrogar l'expedició durant gairebé una hora. "És un control rutinari", van argumentar els agents de la vigilància duanera. Segur que l'escena va recordar a Messi que el 2017 l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 21 mesos de presó per defraudar 4,1 milions durant els exercicis 2007, 2008 i 2009.