Messi encara necessita 27 gols per empatar amb Müller, segons el diari 'Bild'

El llegendari Gerd Müller, conegut com 'el Torpede', hauria marcat 552 gols amb el Bayern, segons el diari 'Bild', de manera que estaria encara 27 gols per sobre dels que ha aconseguit Lionel Messi amb el Barça.

Després del gol número 525 de Messi, marcat contra el Vila-real, tant el Bayern com el Barça van informar que l'argentí havia empatat amb l'alemany amb 525 gols marcats amb el mateix club.

Però el 'Bild' ho veu diferent: "El nostre bombarder segueix sent el més gran", titula en les seves pàgines esportives. Segons els comptes d'aquest diari, Müller va marcar 365 gols a la Bundesliga, 6 gols en el torneig d'ascens a la Bundesliga, 78 gols en partits de Copa d'Europa, un gol a la copa intercontinental i 33 gols en la lliga regional.

"Es tracta, en tot cas, de dos gegants. Per a mi, que com a reporter del 'Bild' vaig seguir la carrera de Müller, el bombarder de la nació segueix sent el més gran", diu en un article signat el veterà periodista Fritz Hautsch, i després dona una sèrie de raons.

En gols en partits internacionals amb la selecció, Müller supera de moment Messi només per set gols. Hautsch afegeix que, tot i que Messi iguali en aquesta línia Müller, l'argentí ha necessitat 123 partits per als seus 61 gols, mentre que Müller va marcar els seus 68 en només 62 partits de selecció.