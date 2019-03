Matthews vola i Valverde es posiciona abans de l’etapa reina

L’australià Michael Matthews va ser el guanyador de la segona etapa de la Volta, que enllaçava les localitats de Mataró i Sant Feliu de Guíxols. El ciclista del Sunweb es va imposar a l’esprint per davant d’Alejandro Valverde (Movistar) i de Daryl Impey (Mitchelton-Scott). El recorregut era de 166,7 quilòmetres, amb tres ports de tercera categoria, i l’estratègia hi va ser clau.

Matthews, atent en els punts clau del recorregut, va endur-se la seva quarta victòria a la ronda catalana. Ara bé, Alejandro Valverde, tot i quedar segon, va obtenir unes bonificacions molt valuoses de nou segons -per haver acabat en segona posició i per haver creuat primer l’últim esprint puntuable de la jornada- que el situen en segona posició de la general, en un lloc ideal per encarar l’etapa reina de la Volta, que es disputa avui.

No hi van haver canvis en el liderat, que segueix en mans del belga De Gendt (Lotto-Soudal), que ja va revolucionar la cursa en la primera etapa culminant una escapada en solitari i obtenint gairebé tres segons de marge respecte als perseguidors. Valverde, que és segon a la general, té nou i deu segons d’avantatge, respectivament, davant dels colombians Nairo Quintana (Movistar) i Egan Bernal (Sky), dos dels favorits per al triomf final.

Caiguda de Chris Froome

Qui va quedar-se sense opcions és el britànic Chris Froome (Sky) per culpa d’una caiguda a 40 quilòmetres de la meta que li va fer perdre més de 14 minuts respecte als capdavanters.

Avui es disputa la tercera etapa, la reina d’aquesta edició de la Volta, amb 170 quilòmetres de recorregut, dos ports de primera categoria i final a Vallter 2000, a 2.150 m d’altura, en un port de categoria especial.