Mirotic: “L’equip necessitava algú com Jasikevicius”

De mica en mica el segell de Sarunas Jasikevicius es nota al Barça de bàsquet. En una pretemporada atípica per culpa del covid-19, va prenent forma el projecte liderat pel tècnic lituà, que va arribar després de la destitució de Svetislav Pesic, derrotat a la final de la Lliga Endesa pel Baskonia. De moment el Barça ha guanyat els primers amistosos jugats, com el de diumenge a la pista de la Penya, on malgrat patir de sortida un gran tercer quart va permetre al Barça endur-se el duel. Per al montenegrí amb passaport espanyol Nikola Mirotic, el Barça necessitava un tècnic com ell, que ha creat “un ambient diferent, amb espurna, amb una energia nova”.

Així, Mirotic es va sorprendre per “tot el que sap de bàsquet Jasikevicius”. “És molt detallista i també li agrada portar totes les coses a la perfecció. És molt exigent, però crec que aquest grup necessita algú així”, va explicar el balcànic, que va destacar que la relació del tècnic lituà amb el grup és “molt bona”, tot i el poc temps que porten junts: “De moment està anant tot molt bé. Tenim ganes de conèixer-nos millor i d’ajudar-nos l’un a l’altre”. Mirotic també va destacar la incorporació del base grec Nick Calathes. “Mantenim un bon bloc de l’any passat, i amb l’arribada d’un jugador nou com Calathes, del qual estic superimpressionat. És un crac i penso que també necessitàvem una peça així”, va concloure.