Montilivi acomiada el seu any més màgic

Montilivi diu adéu al seu any natural més gloriós. A 365 dies on els gironins s’han acostumat a viure immersos en una felicitat extrema, portada a la seva màxima expressió la nit del passat 4 del juny. L’ascens del Girona a l’elit està gravat a foc com a la major de les incomptables sensacions que deixa un 2017 inoblidable. De l’estadi blanc-i-vermell que enllaçava cinc triomfs consecutius durant les primeres passes de l’any, gairebé no queda rastre. La majúscula transformació viscuda amb l’aterratge a Primera, augmentant la capacitat dels 9.000 espectadors als 13.500 actuals, era obligatòria.

Així ho exigia el salt qualitatiu donat durant uns darrers mesos on els homes de Pablo Machín han estat capaços de guanyar al Manchester City en el Trofeu Costa Brava, de meravellar en l’estrena contra l’Atlètic malgrat l’empat i de capgirar un marcador desfavorable davant tot un Reial Madrid. La visita del Getafe a Montilivi (12’00h, BeIN LaLiga) tancarà les portes a un any on els gironins han aconseguit 8 victòries, 4 empats i 7 derrotes al costat dels seus. Amb la zona de risc a vuit punts i fregant les posicions europees, un triomf multiplicaria els ja de per si elevats ànims d’un equip immers en una dinàmica d’allò més productiva. “Hem posat la cirereta a una història que, per explicar-la, podríem fer una sèrie de suspens. Els moments que hem viscut ja formen part de tots nosaltres, mai oblidarem els cims aconseguits. Conservarem el 2017 com el primer any que vam arribar a l’elit i tenim el marge de millora i l’actitud necessàries per continuar creixent” assegurava el tècnic sorià abans de veure’s les cares amb un vell conegut ja que el Getafe era el rival amb el qual el Girona es va jugar l’ascens directe la temporada passada. De ben segur, la golejada encaixada a Montilivi (5-1) encara cou a un equip amb els mateixos punts que els blanc-i-vermells, però situats dues posicions per sobre fruit d’una millor diferència de gols. “El futbol és passió i objectivitat, m’agrada que l’afició somií però nosaltres sabem que tot passa per competir i no anar més enllà del partit immediat. Només pensem en guanyar tot i que serà un partit molt complicat. Hem pagat una penalització pels errors comesos en les darreres jornades i tindrem al davant un bloc molt competitiu i amb ofici. Podem debatre si el seu joc agrada més o menys però els números parlen per si sols”.

L’absència més significativa serà la de Pere Pons, sancionat després de veure la cinquena groga de la temporada contra l’Espanyol. Absents Alcalá i Muniesa, Bernardo va tornar als entrenaments a mitjans de setmana. Aquí, apareix un nou dilema. Arriscar amb la presència del colombià tenint en compte que Juanpe té quatre grogues i dijous visiten Ipurua, avançant la posició de Timor al mig del camp? O situar Aleix García com a substitut natural del de Sant Martí Vell, sense tocar cap peça de l’eix defensiu? “A Bernardo l’hem dosificat segons les sensacions, decidirem la seva participació durant les hores prèvies. On tenim més opcions per a escollir és al mig del camp però segons el pla previst decidirem si jugarà Aleix, Douglas o el mateix Timor”. Per primer cop actuant com a local, Machín ha decidit concentrar a tots els seus homes la nit abans d’un partit on també recupera a Kayode, després que el nigerià superés els seus problemes musculars.

‘Els seus drets en joc’, la campanya per omplir l’estadi

Bordalás, per la seva banda, no podrà comptar amb un dels puntals del seu esquema, Markel Bergara. El guipuscoà estarà dos mesos de baixa per un trencament al menisc i queda fora d’una convocatòria on tampoc apareixen Álvaro ni Pacheco. Els madrilenys passen pel seu millor moment després de sumar tres victòries, tres empats i una derrota en les últimes set jornades. Lluny del Coliseum, però, només han guanyat un partit –el 8 de setembre, a Leganés-. “Som un conjunt que té moltes possibilitats de guanyar si interpretem bé el partit. Som conscients que el Girona ha demostrat tenir un nivell de joc molt elevat i que competeix amb il·lusió” explicava el tècnic alacantí, conscient del repte que els suposa visitar un Montilivi que lluirà les millors gales. L’horari convida a pensar que es viurà una de les millors entrades del curs, amb l’afegit de la promoció llançada pel club amb l’objectiu de deixar els mínims seients buits. “Els seus drets en joc” és l’eslògan d’una campanya que reparteix entrades gratuïtes als menors de 18 anys que s’hagin apropat durant la setmana a les oficines del club amb una joguina, o que ho facin en la carpa habilitada per la Creu Roja a l’exterior de la zona de Tribuna hores abans del partit. Tot plegat, desitjant que Montilivi sigui una festa en el comiat d’un any on el Girona ha complert el somni de competir contra els millors.