Mor als 34 anys la nedadora catalana Tina Fuentes

El món de la natació està de dol després de la mort de la nedadora catalana Tina Fuentes, germana d'Andrea Fuentes, als 34 anys, a causa d'un càncer. Membre del 'dream team' de la natació sincronitzada, va ser una peça important en els triomfs de la selecció espanyola entre el 2002 i el 2007. Entre els seus èxits destaquen la medalla de plata per equips en l'Europeu del 2002, la plata del Mundial de Barcelona 2003 i la plata i el bronze en rutina tècnica assolits a Melbourne 2007. Després d’escriure la pàgina més gloriosa del seu esport al país, Tina Fuentes va formar part del grup de noies de l’equip de sincronitzada que van convertir-se en les Olympias, un grup dedicat a meravellar els espectadors per a clients diversos, des de conferències a casaments, passant per empreses o clubs.

Tristes hoy por la noticia de la muerte de Tina Fuentes, quien durante años fue deportista de la @RFEN_directo en el @CARSantCugat. DEP. Mucho ánimo a la familia. @andreafuentes83 — CAR Sant Cugat (@CARSantCugat) 28 d’agost de 2018

"Tant ella com la seva germana Andrea han donat molt a un esport que la Tina estimava amb passió. Era una persona molt autèntica, amb una manera de viure la vida molt especial. Gaudia cada moment amb la màxima intensitat", va destacar la Federació Espanyola de Natació en un comunicat. La seva germana, Andrea, li ha dedicat un emotiu vídeo de comiat. "Bon viatge, germana. T'hem fet la festassa que volies. Sense drama. Compartint un bon moment. Diferent i especial com tu. Tambors, sal, pètals i foc. La lluna, el mar i la millor companyia. Tots els que hi érem t'agraïm el que hem viscut. Gràcies a tots els que li heu donat amor i compartit experiències amb ella. Descansa en pau", li ha escrit.