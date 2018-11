Gran remuntada d'Àlex Márquez en una cursa de Moto2 guanyada per Oliveira

El portuguès Miguel Oliveira (KTM) ha obtingut l'última victòria de la temporada del Mundial de Moto2 al Gran Premi de la Comunitat Valenciana, al circuit Ricardo Tormo de Xest. Oliveira tanca així el Mundial amb tres triomfs.

Després d'Oliveira han entrat el basc Iker Lecuona (KTM), que aconsegueix el seu primer podi en el campionat del món, i el català Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Kalex), líder de la prova durant bastantes voltes –entre la sisena i la catorzena–, fins que ha patit una caiguda de la qual s'ha pogut recuperar i acabar pujant fins a la tercera posició.

NEVER GIVE UP! ✊



It wasn't the win, but that was some recovery by @alexmarquez73 to salvage third place 💪 #ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/5vLUI3poLk