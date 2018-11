Dovizioso guanya un darrer Gran Premi de MotoGP marcat per la pluja

El Mundial de Moto GP 2018 ja és història, amb un nou triomf de Marc Márquez (Honda) a la classificació general. El català però, ha rodat per terra en un Gran Premi de la Comunitat Valenciana marcat per la forta pluja. De fet, la cursa s'ha aturat a manca de 13 voltes per culpa del temporal, que ha provocat caigudes, algunes d'elles greus, com la de Márquez, qui ja s'havia fet mal als entrenaments i ha acabat amb un fort dolor a l'espatlla, dislocada. Andrea Dovizioso (Ducati) s'ha fet amb el triomf a Xest per davant dels catalans Àlex Rins i Pol Espargaró (KTM).

540x306 La pluja, protagonista al Gran Premi de Xest / EFE La pluja, protagonista al Gran Premi de Xest / EFE

Era el darrer Gran Premi de Dani Pedrosa, qui ha lluitat per pujar el podi durant bona part de la cursa però ha acabat cinquè, i el darrer de Jorge Lorenzo amb Ducati. El mallorquí ha rodat sempre lluny dels primers una cursa que ha guanyat Andrea Dovizioso gràcies a un segon tram molt solvent. Dovizioso ha acabat segon a la classificació general del Mundial, justament per davant del veterà Valentino Rossi, tercer.

Rossi ha rodat per terra a manca de cinc voltes quan ocupava la segona posició, acabant lluny de les primeres posicions, tot i que ha pogut puntuar entrant tretzè. Rossi acaba tercer a la general per davant de Maverick Viñales, qui finalment acaba quart, perdent una gran oportunitat de pujar al podi de la general. Viñales però, no ha pogut acabar la cursa.

Race stopped due to track conditions...



A massive shame that the weather has taken a turn for the worse... it was shaping up to be a battle royale up the front!



Rossi vs Dovi vs Rins!👊 #ValenciaGP pic.twitter.com/na28pX3aso — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) 18 de novembre de 2018

Àlex Rins s'ha fet amb el control de la cursa des de l'inici, ignorant les caigudes dels seus rivals, però a mesura que plovia més, els italians Andrea Dovizioso i Valentino Rossi s'han anat acostant. I just quan la lluita pel liderat era més forta, s'ha aturat la cursa amb bandera vermella. 45 minuts després, amb la pista més seca, s'ha pogut començar de nou respectant l'ordre de pas de la tretzena volta, amb Àlex Rins per davant d'Andrea Dovizioso, Valentino Rossi i Dani Pedrosa.

540x306 El darrer Gran Premi de la temporada / EFE El darrer Gran Premi de la temporada / EFE

Un cop s'ha rodat de nou, Dovizioso ha imposat un ritme constant que només ha pogut seguir Rossi. Rins ha caigut a la tercera posició, amb un duel entre Pol Espargaró i Dani Pedrosa per la quarta posició que s'ha resolt a favor d'Espargaró. Pedrosa també ha estat superat per Pirro poc després.

A manca de cinc voltes, la caiguda de Rossi, qui ha pogut seguir, ha permès a Pol Espargaró pujar al podi, per darrera de Rins, segon. Pedrosa ha acabat en la cinquena posició. Aquest és el primer podi a Moto GP de la carrera de Pol Esgargaró. I de pas, el primer podi de KTM. El protagonista al final de la cursa però, ha estat un Pedrosa ovacionat, sota la pluja, per espectadors i companys.