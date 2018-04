El Manchester United posposa la festa del Manchester City (2-3)

A Manchester tot estava a punt per a la festa del City, però qui ha acabat cantant feliç ha sigut Paul Pogba. El Manchester United de José Mourinho ha fet posposar la celebració de la cinquena lliga en la història del Manchester City després d'aixecar un derbi que perdia per 2-0 al descans. Guardiola, doncs, s'haurà d'esperar una setmana més per unir-se al selecte club de tècnics que han guanyat lligues en tres països diferents, després de les del Barça i el Bayern.

El City ha encaixat la segona derrota de la temporada a la Premier, després de la d'Anfield contra el Liverpool, malgrat que dominava el partit al descans per 2-0 gràcies als gols de Kompany i Gündogan. A la segona part, però, el United ha reaccionat amb dos gols gairebé consecutius de Pogba i un altre de Smalling que ha decidit el matx. El City es queda amb 84 punts i el Manchester United amb 71. Ara l'equip de Pep Guardiola buscarà guanyar la lliga la pròxima jornada a Wembley contra el Tottenham Hotspur de Pochettino, tercer classificat amb 67 punts, tants com el Liverpool, que és quart. Per ser campió hauria de guanyar i esperar una ensopegada del United contra el West Bromwich.

Després de caure dimecres contra el Liverpool per 3-0 en el partit d'anada dels quarts de final de la Champions, el City es podia treure l'espina en part i convertir-se en el primer equip de guanyar la Premier amb sis partits encara per jugar. Però el United, segon classificat, ho va evitat i de passada ha protegit el record del Manchester United del 2001, entrenat llavors per Alex Ferguson, campió amb cinc partits per jugar. I ho ha fet malgrat patir de valent en un primer temps en què els locals han sigut una piconadora. El United es limitava a defensar-se dels atacs d'un City liderat per Sané i Gundogan. Guardiola havia donat descans a jugadors titulars com De Bruyne, Gabriel Jesus i Agüero pensant en el partit de tornada de la Champions de dimarts, però sense ells el seu equip també ha seguit jugant amb un ritme alt de circulació de pilota i control de la situació. Kompany, de cap, ha fet el primer gol rematant un córner i trencant així una ratxa de més de dos anys sense marcar a la Premier League. Poc després, Gundogan, amb una preciosa maniobra, ha semblat donat el tret de sortida de la festa local. De Gea ha entregat malament la pilota, el City l'ha portat al cor de l'àrea visitant i Gundogan ha burlat el defensa rival amb una ruleta, girant sobre si mateix, abans de colpejar suaument la pilota al pal llarg.

Reacció visitant

A la segona part, però, Pogba ha aixecat els 'red devils' amb dues incorporacions en atac verticals i letals, la segona amb una gran rematada de cap. Just després de la polèmica provocada per les declaracions de Guardiola a la prèvia, quan el tècnic català va dir que el representant del jugador francès, Mino Raiola, l'havia ofert al City, Pogba s'ha convertit en l'heroi visitant. "O Guardiola o Raiola han mentit. I no tinc interès a saber qui és", ha dit José Mourinho sobre aquest cas, que no ha evitat la salutació cordial, al mig de la gespa, entre Guardiola i Pogba. El tècnic català no ha defallit i ha fet entrar Gabriel Jesús, De Bruyne i Aguero. En un d'aquests atacs, el City ha protestat un clar penal sobre Agüero no xiulat al minut 80 de joc en un partit tens i dur amb més d'una picabaralla, tal com ja havia passat al partit d'anada.

A l'altre gran partit de la jornada, el Liverpool, just després de passar per sobre el Manchester City a la Champions, ha empatat al camp de l'Everton en el derbi de la seva ciutat (0-0). L'equip de Klopp, sense el seu màxim golejador, Mohamed Salah, reservat per al matx de tornada europeu després de fer-se una petita lesió, ha acabat patint de valent contra un Everton molt defensiu durant la primera part, però sense encert ofensiu a la segona.