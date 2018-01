Mourinho renova amb el Manchester United fins al 2020

El Manchester United ha fet oficial aquest dijous la renovació de José Mourinho fins al 2020. El tècnic portuguès amplia un any més l'acord amb els 'red devils'.

L'anterior contracte de Mou, de 54 anys, expirava l'estiu del 2019. Amb aquesta ampliació el tècnic es compromet fins al 2020, amb opció a una temporada addicional.

We are delighted to announce Jose Mourinho has signed an extension to his contract with #MUFC.



Club statement: https://t.co/vbGhXWbjcA pic.twitter.com/PcprzUIYfI