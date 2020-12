Mourinho torna a ser l'entrenador de moda a la Premier

Fa tot just un any, el Tottenham que havia meravellat a la Champions 2018/2019, amb remuntades antològiques fins a la final del Wanda Metropolitano, es diluïa com un terròs de sucre, víctima d'un inici de Premier League nefast i d'un 2-7 molt dolorós a casa contra el Bayern de Munic. La propietat del club londinenc va fer fora Mauricio Pochettino i va contractar José Mourinho per intentar reconduir la situació. Sense fer tant de soroll com de costum ni malbaratar milions en fitxatges com en etapes anteriors (Madrid i Manchester), The Special One ha picat pedra mantenint l'estructura que hi havia. La feliç conseqüència: veure com el Tottenham lidera la Premier amb el seu segell d'autor. El combinat del nord de Londres suma set victòries en onze partits i únicament ha rebut nou gols. En total suma 24 punts, els mateixos que el Liverpool, dos més que el Chelsea, tres més que el Leicester i sis més que el City de Pep Guardiola.

Hi ha dos aspectes diferencials que destaquen en l'obra recent de Mou. El primer, naturalment, és la fiabilitat defensiva, una recepta que en el seu dia va desesperar el barcelonisme amb el Chelsea, l'Inter de Milà i el Madrid. El portuguès treballa com ningú la defensa a camp propi i la sortida al contracop. Ha aconseguit instal·lar a White Hart Lane una teranyina defensiva perquè el segon agent diferencial, la societat que formen Harry Kane i Heung Ming Son, culmini les transicions verticals. L'anglès, ja refet dels seus problemes físics, i el sud-coreà formen una de les millors parelles en atac del futbol europeu. De les que semblen estabornides i després apareixen per decidir un partit. Fins ara, Kane ha anotat vuit gols i n’ha donat deu, i Son ha vist porteria en deu ocasions i ha repartit tres assistències. Junts han marcat més gols (18) que tot el Manchester City (17) en les jornades disputades fins ara a Anglaterra.

Un club mitjà, l'escenari ideal

En plena hegemonia del Liverpool de Klopp, campió d'Europa (2019) i de la Premier (2020), Mourinho torna a la càrrega per presentar la candidatura a la lliga més competitiva del món, un campionat que ja ha aixecat tres vegades en dues etapes amb el Chelsea. "L'he guanyada més cops que la resta dels entrenadors blues en tota la història", va arribar a recordar. Per aquest motiu és llegenda a Stamford Bridge i va ser durant molts anys el tècnic de moda a Londres. Ara, de nou a la capital britànica, el tècnic portuguès ha construït un equip a mida al Tottenham, un club que ho té tot per guanyar i que abasta una dimensió inferior a la del Manchester United o el Reial Madrid. Així, des de baix, és com José Mourinho treballa millor. Prou que ho saben a Porto o a Milà, dues ciutats campiones d'Europa contra pronòstic per obra i gràcia de The Special One.