Jeison Murillo, a la 'pole position' per reforçar la defensa del Barça

"Avui no s'anunciarà cap fitxatge", deia Josep Maria Bartomeu al dinar de Nadal al Camp Nou. El president va rebre moltes preguntes sobre Jeison Murillo perquè, coincidint amb el seu discurs, des de València el diari 'Superdeporte' informava que el central colombià marxaria cedit al Barça.

Murillo, de 26 anys, no es va entrenar ahir a les ordres de Marcelino, però des del Barça refredaven el cas afirmant que no hi hauria novetats sobre el reforç d'un defensa els pròxims dos dies. Murillo, que va jugar a l'Udinese, que el va cedir tant al Granada com el Cadis, i l'Inter de Milà, es va formar al Deportivo Cali i ha estat internacional absolut, tot i que no és titular. Aquesta temporada Marcelino ha deixat a la banqueta un jugador que vindria cedit per reforçar una defensa amb pocs efectius per les lesions d'Umtiti i Vermaelen. El Barça hauria de pagar-ne més d'un milió d'euros, a banda del sou, per aconseguir el nom més ben situat per ser blaugrana pròximament.