Nadal: "No vull una fractura entre els catalans"

El tenista Rafael Nadal ha reconegut la seva "tristesa" per la situació que es viu a Catalunya i ha assegurat que la majoria d'espanyols, igual que ell, "estimen" els catalans.

"No vull una fractura entre els catalans. Em sento pròxim a Catalunya. Estimo els catalans i la majoria d'espanyols senten el mateix", ha dit Nadal a la roda de premsa prèvia al seu debut en el Masters 1.000 de París-Bercy.

Per al mallorquí, es tracta d'una "situació trista" i a la vegada "difícil", ja que "és complicat expressar-se lliurement al cent per cent perquè pots fer mal a algú i ja s'ha fet prou mal".

"Han sigut moments molt tristos per a tots nosaltres. Moments durs, però les coses s'han d'acceptar tal com són. He nascut en un país democràtic, per això crec en la capacitat del meu país i crec que les coses s'encaminaran sense incidents", ha apreciat.

Nadal ja es va expressar sobre el conflicte a Catalunya al setembre quan va dir que "tothom ha de respectar les lleis" en elusió a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.