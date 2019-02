Un Nàstic contra les cordes visita Riazor obligat a reaccionar

El Deportivo, amb moltes baixes, rep aquest dissabte un Nàstic desesperat per sumar punts i deixar de ser el cuer.

Les lesions condicionen l'equip titular d'Enrique Martín, que haurà d'improvisar al lateral esquerre amb l'absència d'Abraham Minero per lesió. Josema, jugador del filial, sembla l'aposta del tècnic navarrès. Abraham no serà l'única absència, ja que Ike Uche, davanter centre, tampoc podrà jugar a Riazor a causa de les molèsties al turmell dret que fa unes setmanes que arrossega.

El tècnic del conjunt català ha pogut treballar dues setmanes sense partits, ja que el cap de setmana passat no van jugar per l'expulsió del Reus de la competició pels seus problemes econòmics. Vistos els entrenaments, sembla que Enrique Martín innovarà en el seu sistema tàctic afegint el 4-2-3-1 a les propostes ja fetes. Barragán seguirà sota pals amb el suport en defensa de Salva i Josema, als laterals, i amb Vilanova i Noguera, centrals.

El tècnic del Deportivo, Natxo González, haurà de canviar l'onze que es va imposar al camp del Granada per les baixes del portuguès Domingos Duarte, que va veure la desena groga, i Pedro Mosquera, que va reaparèixer com a titular al Nuevo Los Cármenes després de dos mesos sense minuts, i aquesta setmana se li diagnosticar una lesió muscular. Tampoc pot jugar Nahuel, sancionat, així com els lesionats Krohn-Dehli, Vicente Gómez i Carlos Fernández.