El Nàstic surt escaldat del camp del Las Palmas i és cuer (4-0)

El Nàstic de Tarragona ha caigut golejat al camp del Las Palmas, en un duel marcat per la vermella que ha vist el jugador visitant César Arzo als 29 minuts de joc, acció molt protestada ja que la falta s'ha produït molt lluny de l'àrea tarragonina.

El Nàstic, que sumava 1 punt després de les primeres tres jornades, s'ha defensat amb ordre tot i la vermella fins al final del primer temps, quan Rubén Castro ha caçat una pilota dins de l'àrea, superant Barragan amb un xut creuat (1-0).

A la segona part, el Nàstic ha gaudit de dues ocasions per empatar, però als 56 minuts un xut de David Timor, l'exjugador del Girona, ha estat desviat per un defensa. El 2-0 ha deixat molt tocat un Nàstic que ha vist com Rubén Castro (63') i Lemos (71') tancaven la golejada dels locals.