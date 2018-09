Un Nàstic amb baixes rep amb la moral alta el Deportivo

El Nàstic afronta el partit contra el Deportivo de la Corunya d'aquest diumenge (20.30 h) amb la moral pels núvols i la voluntat de seguir en la dinàmica positiva que li ha permès sumar quatre punts dels últims sis en joc.

Les baixes limitaran les possibilitats del tècnic José Antonio Gordillo, que no podrà comptar una setmana més amb Josua Mejías, Manu del Moral i Ramiro Guerra, per lesió. Raúl Albentosa, cedit al Nàstic per l'equip gallec, no estarà en la convocatòria ja que, segons el contracte, no pot jugar contra el seu club, el Deportivo. A més, Gordillo té els dubtes de l'extrem Sebas Coris i del migcampista Javi Márquez, que al llarg de la setmana han tingut molèsties físiques durant els entrenaments.

L'empat a domicili en el derbi, 1-1 davant el Reus, ha carregat de motivació l'equip, que en defensa sortirà, excepte que hi hagi alguna sorpresa, amb Abraham i Iván López als laterals, i Cadamuro i César Arzo a l'eix central de la porteria defensada per Isaac Becerra. El centre del camp serà per a Fali i David Rocha. Javi Márquez arrossega molèsties i sembla clar que se li donarà descans, i Sebas Coris i Tete Morente, en els extrems, intentant desequilibrar per servir bones pilotes als dos davanters, Manu Barreiro i Ike Uche.

"S'ha de veure un Nàstic al 100% per poder guanyar", va anunciar en la prèvia José Antonio Gordillo, que espera que el seu equip sigui protagonista i s'apoderi del partit amb la pilota en la seva possessió.