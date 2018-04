Oviedo, l'escenari ideal per seguir amb la ratxa del Nàstic

El Nàstic visita Oviedo aquest diumenge (20h) buscant fer un pas de gegant cap a la salvació contra un rival que aspira al play-off d'ascens. El Nàstic afronta, després de molt temps, un partit amb la tranquil·litat necessària que li han donat les dues últimes victòries en el campionat i que li han permès allunyar-se una mica de la zona de descens de la taula classificatòria. Guanyar al camp d'un dels equips que aspira a l'ascens deixarà l'equip grana ben encaminat cap a la salvació.

Sense l'autocomplaença que es pot generar en situacions de tranquil·litat, l'equip sap que un triomf, o fins i tot un empat, en Carlos Tartiere serien bons resultats per a les seves aspiracions d'assolir la permanència. Nano recupera per al partit en terres asturianes a l'extrem Tete Morene i a Javi Márquez, el seu pivot defensiu titular, que s'ha perdut els tres últims partits per molèsties en l'adductor.

Per contra, Nano no podrà comptar amb la participació del central Xavi Molina, sancionat, ni amb el defensa Julio Pleguezuelo ni el davanter Ike Uche, tots dos lesionats. La tercera victòria consecutiva podria consolidar al Nàstic a la zona tranquil·la de la taula i dispersar, d'una vegada per sempre, els fantasmes de la zona de descens que assetgen al conjunt català des de la temporada passada.