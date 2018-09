El Nàstic rep el Rayo Majadahonda buscant el primer triomf de la temporada

El Nàstic i el Rayo Majadahonda, últims classificats de la Segona Divisió, persegueixen la primera victòria del campionat (12 h), un inici en el qual els tarragonins sumen un punt i els madrilenys, que acaben de pujar de categoria, cap.

Els locals persegueixen una victòria després de la derrota de fa uns dies a El Molinón davant de l'Sporting de Gijón. El Nou Estadi tornarà a obrir les portes aquesta temporada per veure uns jugadors que van deixar molt bones sensacions en l'estrena de la lliga davant el Tenerife, un partit que es va resoldre amb un empat dels canaris en l'últim sospir.

Es preveuen pocs canvis en un onze que tornarà a tenir com a jugadors més d'atac, llevat de sorpresa, Manu Barreiro i Ike Uche, que encara no han vist porteria en aquestes dues primeres jornades de Lliga. El centre del camp serà per a Javi Márquez i Rocha, que intentaran aportar múscul i tècnica a un equip que necessita més mobilitat a les bandes, propietat de Sebas Coris i Tete Morente, per servir bones pilotes als davanters.

La porteria sembla que, de nou, serà per a Bernabé Barragán, que de moment li ha guanyat la partida a un dels fitxatges estrella de la temporada, Isaac Becerra, que haurà d'esperar el seu torn, una jornada més, des de la banqueta.