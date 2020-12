Neymar entra en campanya: "Tinc ganes de tornar a jugar amb Messi"

Mentre els precandidats a la presidència del Barça pensen la manera d'intentar convèncer Leo Messi perquè renovi com a culer i acabi la seva carrera al Camp Nou, Neymar Júnior inicia la seva particular estratègia des de París. O, més ben dit, des de Manchester, perquè l'atacant brasiler va aprofitar la zona mixta posterior a la victòria del PSG a Old Trafford (1-3) per enviar un missatge molt clar i contundent sobre la felicitat que li generaria jugar un altre cop amb l'atacant de Rosario: "El que més vull és tornar a estar amb el Leo en un camp de futbol. Ell podria ocupar la meva posició, cap problema. Vull jugar amb ell i segur que l'any que ve ho hem de fer".

Ara mateix, un any i mig després que el Barça no aconseguís repescar Neymar per acontentar Messi i el vestidor blaugrana, és més probable que l'argentí i el brasiler es retrobin al Parc dels Prínceps que no pas al Camp Nou. El motiu és evident: el 10 acaba contracte el 30 de juny, el mes vinent ja podria negociar lliurement amb un altre club i el PSG és dels pocs que hi ha al món amb un múscul financer prou potent per acostar-se a les xifres contractuals d'un futbolista que ha guanyat cinc Pilotes d'Or i quatre Champions. Les declaracions de Neymar no són innocents. Més aviat el contrari: pressionen la propietat qatariana del PSG per fer un esforç econòmic per reclutar Messi en un moment de debilitat monetària del Barça, que tot just acaba d'acordar un diferiment salarial per evitar la fallida, i també institucional, ja que l'entitat ha d'escollir president a finals de gener i en aquests moments està regida per una comissió gestora.

"El món no s'acaba si se'n va Messi"

Tal com ja va publicar l'ARA fa dues setmanes, Messi està ara mateix molt més preocupat per veure quines portes se li obren en els pròxims mesos que no pas per esperar que els precandidats als comicis comencin a seduir-lo perquè es retiri al Camp Nou. Continua il·lusionant-lo més la idea de provar sort en un altre equip que no pas continuar acumulant quilòmetres vestit de blaugrana. Al juny farà 34 anys, i sap que no li queda gaire temps per mantenir-se al primer nivell mundial. No obstant això, l'aspirant a president del Barça Joan Laporta no llença la tovallola. "No he parlat amb ell de la renovació, necessito tenir l'autoritat de ser president per poder fer-ho, però segur que hi ha solucions imaginatives perquè segueixi al club", ha explicat a Catalunya Ràdio. Ara bé, tampoc ha fet una defensa fins a les últimes conseqüències de la seva continuïtat: "És millor que segueixi, però el món no s'acaba si se'n va Messi".