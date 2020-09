"No dubtem que passarem el tall de signatures per fer la moció"

A un dia perquè es constitueixi la mesa del vot de censura, els promotors de la iniciativa que vol desallotjar Josep Maria Bartomeu de la presidència del Barça van expressar el seu punt de vista de cara al procés de validació, que hauria de començar entre demà i dimecres, de les més de 20.000 signatures que van presentar fa uns dies. Si se n'aproven 15.621, la moció tirarà endavant i la junta haurà de posar les urnes perquè els socis de l'entitat opinin sobre la gestió del govern actual. Si Bartomeu no supera el terç de suports per part de la massa social, haurà de dimitir immediatament.

En una roda de premsa telemàtica, Marc Duch i Ricard Faura, portaveus dels impulsors del vot de censura, van expressar la seva seguretat envers el procés de validació, amb confiança absoluta en superar els suports necessaris perquè no es tombi la iniciativa, i van demanar al representant de la Federació Catalana que presidirà la mesa –Josep Maria Vallbona– que es comporti com un àrbitre imparcial.

Validació sense sorpreses. "Volem remarcar que afrontem aquest procés amb total confiança i tranquil·litat. Estem convençuts que el procés de validació serà ràpid i àgil i que no hi haurà sorpreses. Estem segurs que els empleats del club compliran la seva funció".

Sense dubtes. "No dubtem que passarem el tall. Tenim un marge molt alt de signatures. No valorem cap acció perquè estem segurs que es validarà el nombre necessari de suports".

El Barça s'agafa als estatuts. "El club no ha acceptat la nostra petició de tenir dos interventors més a la mesa. Els avalen els estatuts, però hauria sigut desitjable tenir més ulls en el procés de validació de les firmes".

El paper dels grafòlegs. "Normalment, si hi ha dubtes en alguna signatura, entren els grafòlegs o es truca al soci en qüestió per veure que tot està bé. La mesa de validació ha d'establir un control àgil. Al club li convé que sigui així".

Informació constant. "El club ha de ser diligent a l'hora de tramitar les butlletes dia a dia. Les que valen i les que no. Tots els socis hem de saber si el procés s'està fent de manera correcta".

¿Butlletes comprades? "Que s'hagi suposat que hi ha butlletes comprades o falses ens genera incomoditat, perquè s'acusa el soci de possibles fraus i és bastant desagradable".

La baula més feble del procés. "Josep Triadó i Jordi Farré defensaran amb dents i ungles els socis que han signat aquesta moció. Haurem d'estar vigilants amb el paper del representant de la Federació Catalana, que pot ser la baula feble en tot aquest procés".

El Barça espera a l'últim dia per constituir la mesa. "Demà s'ha de constituir la mesa de validació. El club està estirant els terminis i ho farà l'últim dia. És legal, però les raons no les sabem. Preferim no entrar en aquest tema. Lamentablement, en termes de calendari, estem en mans del club".