El Noia no pot apartar el Liceo del liderat de l'Ok Lliga

El Liceo ha deixat clar des del primer minut que volia mantenir el liderat de l'Ok Lliga i ja al primer minut, Edu Lamas ha avançat al conjunt gallec en el partit que disputava contra el Noia, quart classificat. El Liceo ha acabat guanyant 4-2 els de Sant Sadurní, amb actuació destacada de David Torres, autor del segon i el quart gol d'un duel que obria la segona volta de la competició. Només tres minuts després del gol inicial de Lamas, Torres ha fet el segon per al líder, i Marc Coy ha sentenciat amb el 3 a 0 quan tot just s'havien jugat 10 minuts de joc. Martí Casas i Nil Roca han retallat distàncies al marcador al segon temps, una remuntada ja impossible per als catalans a la pista de Riazor.

El triomf dels gallecs els manté amb un punt d'avantatge sobre el Barça Lassa, que s'ha desfet sense cap tipus de problemes de l'últim classificat, l 'Asturhockey, que només ha guanyat un partit en els primers setze partits de l'Ok Lliga. Els blaugranes han golejat 10 a 1 els asturians

El Citylift Girona ha guanyat 1 a 3 a Igualada; el Reus -tercer a la classificació- ha golejat 8 a 0 el Voltregà; mentre l'ICG Software Lleida ha perdut 6 a 3 a Alcoi.