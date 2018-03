Oportunitat d'or del Nàstic per allunyar-se de la zona de descens

Amb l'autoestima pels núvols, el Nàstic afronta el partit contra el Còrdova com una oportunitat única per distanciar-se de la zona de descens i deixar enrere un rival més per la baralla de mantenir la categoria, mentre que l'equip visitant arriba a aquest duel amb la seva millor ratxa de la temporada amb tres triomfs consecutius.

El triomf a domicili davant el Granada (0-1), ha aportat la tranquil·litat necessària a una plantilla amb dèficit de punts i de confiança, sobretot quan juga com a local. Els números a casa dels homes de Nano Rivas són més que discrets, amb nou derrotes i únicament tres triomfs en el seu marcador.

"És un partit molt important per a la permanència", ha assegurat en la prèvia del partit Nano Rivas, encara que el tècnic del Nàstic ha volgut restar pressió als seus homes assegurant que "una derrota no seria definitiva" i que l'equip encara tindria "molt marge" per aconseguir la salvació.

Amb tots els homes a la seva disposició per primera vegada des que va arribar, Nano Rivas haurà de deixar fora de la llista vuit homes d'una plantilla excessivament àmplia.

"Tindré molt marge i molt on escollir. El problema és que deixaré fora a gent que segur serà important", ha argumentat el tècnic del Nàstic, que no veu com un excessiu avantatge el fet de tenir la infermeria buida.

Nano Rivas mantindrà el dubte de l'esquema tàctic fins a l'inici del partit, apostant o bé per un 4-4-2 o per un 4-2-3-1. Sembla que la primera opció és la que més li agrada, amb Manu Barreiro i Álvaro Vázquez com a homes més avançats.

La grapa d'Omar Perdomo i Tete Morente en els extrems serà equilibrada per Fali i Javi Márquez en el doble pivot, mentre que Abraham Minero i Otar Kakabadze, en els laterals, i Julio Pleguezuelo i César Arzo, en l'eix central, conformaran la defensa.

L'equip dirigit per José Ramón Sandoval va vèncer la passada jornada al Lugo (1-0) i va acumular la seva millor ratxa de la temporada amb tres triomfs després de fer-ho prèviament davant Alcorcón (1-2) i Valladolid (2-1). Aquella reacció situa el conjunt cordovès amb vint-i-vuit punts a set de la permanència, de manera que vol aprofitar el bon moment i seguir l'escalada davant el Nàstic, que no guanya davant la seva afició des del 10 de desembre i va ser davant el cuer Sevilla Atlètic (2-1).