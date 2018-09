Messi vol que aquesta Champions sigui seva (4-0)

Quan Lionel Messi va dir, des de la gespa del Camp Nou, que aquesta temporada calia guanyar la Champions, a la llotja de l’estadi els directius, per dins, van somriure. En el primer discurs com a capità, l’argentí, just abans del Gamper, va escriure el guió de la temporada: cal guanyar la Champions. Guanyar el doblet? Està bé, però ell no vol perdre el temps, no vol bones notes. Vol ser el millor alumne, ho vol tot. I en el primer partit europeu, amb un sol encara mig estiuenc caient sobre les graderies del Camp Nou, va encarregar-se de recordar a tothom les seves paraules, ara amb fets. Amb tres gols. El primer gol de la present Lliga de Campions de fet, va ser seu. I no va ser un gol, va ser un càntic celestial, un haiku futbolístic, un toc de genialitat. Messi vol que aquesta sigui la seva Champions. I Josep Maria Bartomeu, que encara té mal de panxa quan recorda aquella nit de Roma de fa uns mesos, sap que no hi ha millor garantia per competir bé.

Existeix el jugador que no encari bé la Champions, quan al seu vestuari mana un Messi que no amaga que tot el que no sigui tocar la copa de les orelles grans, serà menjar un segon pla? Messi vol la Champions i no va amagar-ho, malgrat saber que si al final la Copa acaba en mans d’un capità que no sigui ell, els rivals ho aprofitaran per burlar-se d’ell. Però a Messi li agrada jugar fort i ell ha marcat el full de ruta. Un full que va començar amb un triomf treballat, suat, contra el PSV (4-0). Un triomf on Dembélé va reclamar el premi al millor actor secundari, a la dreta de Messi.

I Valverde ho tenia clar. Després de fer canvis al mig del camp a Anoeta, quan l’equip va ennuegar-se, el tècnic blaugrana va fer jugar l’equip titular, amb Coutinho al mig del camp per assegurar la possessió. Un Barça vestit de llarg amb la mirada concentrada, com si fos un equip diferent a aquell que havia patit a SantSebastià. Quan sona l’himne de la Champions, tot sembla canviar. I si alguns partits de lliga semblen fer una mica de mandra, a molts jugadors, els duels europeus sempre es veuen amb un prisma diferent, encara que sigui amb un nou horari estrany, com el duel contra el PSV.

No era un debut fàcil. Ben cert és que els holandesos haurien de ser l’equip més tou del grup, però el sorteig no va somriure als homes de Valverde, i el PSV potser és més tou que l’Inter o el Tottenham, però segueix sent un mur que et fa mal, si t’hi estavelles. L’equip de Van Bommel, allunyat de les propostes històriques del futbol holandès, però amb cames fortes i molt d’ordre, es va ordenar bé en defensa, buscant les contra ràpides amb jugadors com el mexicà Lozano o Steven Bergwijn. Però el Barça va saber controlar bastant bé el partit, evitant que la major part de curses esbojarrades dels puntes holandesos arribessin a l’àrea de Ter Stegen. En part, gràcies a la feina de Rakitic i Sergio Busquets.

Amb un ritme bastant alt de circulació de pilota i un Dembélé molt actiu, tot i que en ocasions amb tendència a adonar massa les jugades, el Barça va anar picant la porta fins que el francès, en una cursa individual, va forçar una falta que Messi va convertir en el primer instant de bellesa d’aquesta Champions. L’argentí, amic de pilota, va negar-se a colpejar-la fort, com si no volgués fer-li mal, acaronant-la, deixant-la anar suaument cap al fons de la porteria. Una falta estèticament perfecte que va servir per començar a derrotar un PSV orgullós.

El Barça va saber controlar el matx, amb Jordi Alba i Sergi Roberto arribant un i altre cop en atac, tot i que a la segona part, cada minut que passava sense aconseguir marcar el segon gol significava saber que el partit entrava a una territori perillós, desconegut, en que els holandesos acabarien deixant-se anar en atac buscant l’empat, tot i que això signifiqués deixar espais a Messi i companyia. El resultat va ser un segon part lluitat, en que el PSV va saber mantenir-se viu, treient de polleguera un Suárez que segueix sense veure porteria a la Champions. Messi, que anava convertint la banda dreta en el seu camp base per deixar espais al mig a un Coutinho que va anar creixent en el matx mica en mica, va fregar el segon gol en una falta i un xut creuat, però el PSV, gràcies a les cames de Bergwijn i Lozano, aconseguia donar prou feina a Piqué i Umtiti. Els centrals però, se les van empescar per posar la cama sempre a temps, tot i que va ser un partit molt exigent. A la Champions, la major part de duels ho són, d’exigents. A la Champions no et perdonen la vida.

La màgia de Dembélé

El Barça segueix lluny de la seva millor versió, fet ben normal quan el calendari encara no ha arribat a l’octubre, però Dembélé sembla viure a un món diferent, amb el seu joc anàrquic, estrany, per moments tant indesxifrable, per moments tant bonic. El 2-0, obra seva, va arribar quan més calia. El francès va burlar dos defenses amb un regat de futbol sala i va clavar la porteria al fons de la porteria. Poc després, Messi feia el 3-0 tancat un triomf on la única pega va ser la vermella a Umtiti. El PSV però, estava tant tocat ja, que Messi va tenir temps de fer un darrer gol, en una nova incorporació des de la segona línia.

El duel contra el PSV era una trampa que hauria pogut convertir el calendari en un via crucis, en cas de punxar, just abans de viatjar a Wembley i San Siro. Ara en canvi, les urgències són per als altres, tots per darrera ja del Barça a la classificació. El primer pas europeu, el Barça el va fer amb la cama bona, avançant just abans de jugar a Londres, on caldrà millorar en la gran assignatura pendent els darrers anys del Barça: guanyar fora de casa a Europa. Messi ho sap. I vol solucionar-ho, per alegria de la directiva, que sap que no hi ha millor garantia que aquesta: dependre de Leo Messi.