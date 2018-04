Pablo Machín: “Estem donant el 110% des del debut”

Incrèdul davant un arbitratge molt primmirat en les jugades dels tres gols anul·lats (el tercer, legal), Pablo Machín no estava gens content a la fi del partit. “Un d’ells no era fora de joc, però com em posi a parlar... Em diuen que també hi ha un penal a Stuani que no s’ha xiulat, sempre que les jugades siguin comprensibles... Recordo que contra el Llevant vam rebre un gol molt just, avui no han concedit res... Les polèmiques no serveixen per res però és cert que mai m’havia trobat en una situació com aquesta”. Tothom s’ha posat les mans al cap quan Jaime Latre, per afegir més llenya al foc, ha mostrat el temps de descompte. “Sembla una estupidesa però hi ha coses que són més fàcils de fer: afegir tres minuts amb tot el que hi ha hagut és ridícul. Estic segur que no hem perdut per això però...”. Preguntat per si la presència del VAR hauria ajudat, ha respost: “La polèmica continuarà amb VAR o sense VAR però certes jugades s’arreglaran, especialment els gols fantasmes. Suposant que avui ens hagin perjudicat, crec que el futbol és passió i immediatesa. La salsa d’aquest esport és la polèmica i no només els àrbitres s’equivoquen”.

Passat el tràngol arbitral, el tècnic del Girona ha mostrat l'orgull per la competitivitat dels seus homes. “Ens queda la sensació d’haver fet les coses bé, hem tingut al Betis mirant-lo pel retrovisor bona part del campionat i això és molt meritori. Se sol dir que els grans futbolistes donen el 100% en les darreres jornades però nosaltres estem donant el 110% des del debut”. La rentada de cara respecte a Anoeta ha estat majúscula. “L’equip s’ha deixat l`ànima, ho hem fet tot per guanyar. Per aquells que ens agrada el futbol, la primera meitat és un luxe. El Betis és molt bo i la seva qualitat s’ha imposat justament. Ha estat un duel de tu a tu” ha dit, reconeixent que la jugada del 0-1 era evitable. “M’haig de fixar en el que puc fer i puc dir que la jugada de Joaquín s’hauria d’haver aturat. Ens mesuren tan bé entre el passador i el rematador... No seré jo qui descobreixi la segona joventut de Joaquín”.

Els dos canvis al descans han propiciat una modificació del model i una millora sobre el terreny de joc. “S’havia de fer un gir, veia molt clar que teníem dificultats per tapar als seus centrals. El canvi de sistema exigia tenir més profunditat, ens ha sortit bé. Hem gaudit d’ocasions i tenim una alternativa més pel futur. Ells recuperaven pilotes al nostre camp, creant perill”. Ara toca aixecar-se. “Treballar ens porta a les grans fites, demà tornarem a entrenar i intentarem ser millors. Assolir la permanència tan aviat no significa que no tinguem altres objectius, la lluita europea encara està viva” ha exclamat, abans d’agrair el suport a una afició que no ha deixat de mostrar caliu. “Hem gaudit d’un ambient de Primera tot i la pluja, això m’omple d’orgull. Quan vaig arribar, érem 3.000” ha finalitzat.