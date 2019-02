Pau Capell guanya per tercer cop la Transgrancanaria

Pau Capell ha fet història en guanyar per tercer any consecutiu la prestigiosa Transgrancanaria, a Las Palmas de Gran Canaria. Més de 1.000 atletes han participat en aquesta prova puntuable per a l'Ultra-Trail World Tour.

Capell, que no amagava que buscava el triplet, ha marcat el ritme ja de nit juntament amb Hayden Hawks, però el nord-americà no ha pogut seguir el ritme del català, que ha anat tot sol tota la cursa i ha obtingut el tercer triomf consecutiu. Ara és a dues victòries de les 5 aconseguides per Sébastien Chaigneau i la catalana Núria Picas. Pablo Villa i Cristofer Clemente han completat el podi en categoria masculina.

En categoria femenina, la catalana Marta Molist ha acabat segona per darrere de la polonesa Katarzyna Solinska. Laia Díez ha estat quarta.