Pau López posa el morbo a Sevilla

Un dels principals al·licients de la visita de l’Espanyol al Benito Villamarín serà veure Pau López, de nou, sota els pals. El porter gironí, que es mantindrà a l’onze mentre Diego López segueixi de baixa, posarà el morbo a l’enfrontament, perquè si no hi ha cap gir inesperat d’última hora jugarà al Betis la temporada vinent. Un conjunt que podria allunyar d’Europa aquest vespre i amb el qual, segons l’ Abc, hi ha un acord per a les pròximes cinc temporades, fins al 2023, amb una significativa millora salarial. L’ARA ha pogut confirmar de fonts pròximes al jugador que, malgrat que encara no hi ha res tancat, l’opció del Betis “el sedueix i li agrada, és una bona proposta per seguir a la Lliga, en una bona ciutat”. Des del seu entorn veuen “molt difícil” que segueixi a l’Espanyol.

Pau López va prioritzar inicialment seguir a l’Espanyol, però considerava insuficient i tardana la proposta de renovació, del 15 de novembre. “És una cosa que ja ve d’enrere, a l’estiu podrien haver fet alguna proposta, mai han fet cap gest per valorar-lo”, exposen veus pròximes al porter. El seu representant va arribar a mantenir cinc reunions els últims mesos. Mentrestant, l’únic que hi havia damunt la taula era la proposta del club, qualificada per l’entorn del porter com una proposta “de suplent i per necessitat, per aclamació popular”. Tot i els minuts jugats aquesta temporada, el club aposta per Diego López, el més ben pagat de la plantilla i amb contracte fins al 2020. “Tenint-lo a ell i a Roberto amb contracte, no ens sorprèn que no hagin fet un esforç més gran per al Pau”, afegeixen des del seu entorn.