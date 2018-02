Paulinho, en l’onze de gala però desubicat

Paulinho segueix tenint la confiança d’Ernesto Valverde. Se la va guanyar a pols al principi de la temporada, primer com a revulsiu i, després, fent-se un lloc a la punta del rombe del sistema 4-4-2 en què l’entrenador basc ha confiat en la majoria dels partits complicats lluny del Camp Nou. Tot i que ahir el brasiler va jugar a la banda dreta i no a la posició de mitja punta, Valverde va tornar a apostar per ell, bé és cert que si el tècnic basc confia en aquest sistema, l’alternativa que a priori tenia era sortir amb André Gomes a la banda dreta, una opció que ja va provar a Mestalla a les semifinals de la Copa i que va acabar amb el portuguès substituït al descans en detriment d’un Coutinho que va obrir la llauna al feu valencià.

L’altra opció era canviar el sistema i apostar pel 4-3-3 amb Aleix Vidal o Dembélé, tot i que sembla clar que el català té guanyada la partida al francès, que ja acumula dos partits seguits sense jugar. De fet, Vidal va substituir ahir Paulinho quan les coses es van tòrcer per al Barça. Després de l’1-0 dels anglesos al minut 61, obra d’un Willian que ja havia avisat dues vegades a la primera part amb dos xuts al pal (un precedit per una pèrdua de pilota de Paulinho), Valverde no va trigar a moure la banqueta.

Valverde explica la seva titularitat

Només tres minuts després del gol blue, Vidal va substituir un Paulinho capcot. A l’internacional brasiler no se’l va veure còmode en cap moment. Si a la banda esquerra Iniesta era dels pocs socis que Messi trobava per intentar penetrar la teranyina defensiva del Chelsea, a la dreta Paulinho vivia un naufragi. Lent en la circulació i desconcertat en la passada, va ajudar l’equip a estirar-se, però poca cosa més. El migcampista ha demostrat ser un futbolista amb arribada i amb personalitat, però si a Eibar ja va sortir assenyalat, ahir es va evidenciar que no passa per un bon moment.

Ahir tampoc va estar encertat en una faceta que fins fa ben poc havia fet que els aficionats del Barça s’encomanessin al brasiler: el gol. A la sala de premsa, Valverde va explicar la titularitat de Paulinho: “Quan arribem a un partit d’aquesta magnitud, en el moment de fer l’equip em baso en el que hem fet fins ara i en com ens ha anat. No era un partit per fer experiments, sinó per ser respectuós amb el que ha funcionat fins ara. Potser sí que en espais reduïts pateix més, però és el tercer màxim golejador de l’equip”, va dir el tècnic.