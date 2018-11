Pedro Porro es converteix en jugador del Girona a tots els efectes

“És un somni fet realitat, estic molt feliç i agraeixo a tots aquells que m’han fet ser avui aquí”, ha descrit Pedro Porro, la sorpresa més agradable de la temporada, que ha arribat als 10 partits de Lliga, un fet que el converteix en un futbolista més del Girona. L’extremeny, que fins ara jugava ocupant fitxa del Peralada amb el dorsal 29, tenia una clàusula en el seu contracte que li exigia ser un home més d’Eusebio Sacristán si complia un objectiu que pocs haurien imaginat a l’estiu. El carril dret, sense amo després de la marxa de Maffeo, veu com el fins fa poc jugador del juvenil se’l queda en propietat. “És un aspecte molt positiu perquè sabíem que necessitaríem un reforç. Ell sol s’ha guanyat ser on és i tenir minuts, gaudeix d’una mentalitat fantàstica. El més lògic és que vagi a més i estem molt feliços, el seu comportament és una alegria per a tots”, ha valorat Eusebio.

Porro, que va debutar a la Lliga en la primera jornada contra el Valladolid, i va renovar l’endemà fins al 2023 amb una clàusula de rescissió de 20 milions d’euros, veurà com el seu salari s’adequa als paràmetres estipulats a la Lliga de Futbol Professional a més de multiplicar el seu preu de sortida, que ara vorejarà els 50 milions d’euros. Tot un blindatge per part de Quique Cárcel que premia el rendiment al terreny de joc d’un futbolista que no fa ni un any que va debutar, sota les ordres de Pablo Machín, en la tornada dels setzens de final de la Copa del Rei al Ciutat de València davant el Llevant.