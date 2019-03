La Penya defensa la quarta plaça en un partit elèctric a València

El Divina Seguros Joventut defensarà aquest diumenge (19.30 hores) la quarta posició de la Lliga Endesa a la Font de Sant Lluís davant el Valencia Basket, cinquè a la classificació amb catorze triomfs, els mateixos que els verd-i-negres.

Els jugadors de Carles Duran buscaran la seva vuitena victòria lluny de Badalona, davant un rival directe en la lluita pel 'play-off', al qual la 'Penya' ja va vèncer (83-74) al Palau Olímpic, pel que un triomf li donaria al Joventut el 'bàsquet average'. Els verd-i-negres intentaran assaltar una pista on han perdut en els seus nou últimes visites a la Lliga Endesa. La seva victòria més recent en terra valencià es remunta a la temporada 2008-2009 quan l'equip llavors dirigit per Sito Alonso va vèncer per 17 punts (80-97).

El conjunt català viu una gran temporada fora de la seva pista, i si guanya a València sumaria més victòries en pista contrària que al Palau Olímpic de Badalona, on la 'Penya' també ha mostrat molta solidesa al llarg del curs.

Els badalonins intentaran aprofitar-se del cansament acumulat pels homes de Jaume Ponsarnau, que aquest divendres van jugar i van guanyar en Kazan (Rússia) i es van classificar per a la final de l'Eurocopa. Amb el partit de la Lliga Endesa d'aquest diumenge, el València haurà jugat tres partits en sis dies. El partit serà especial per al tècnic verd-i-negre, Carles Duran, ja que va prendre l'alternativa com primer entrenador de la Lliga Endesa en el club valencià.

Superat el centenar de partits dirigits a la Lliga Endesa, l'entrenador català ha portat a la 'Penya' a cotes insospitades abans de l'inici d'aquest campionat, amb un bàsquet alegre que contínua captant adeptes.

El triomf a València passarà, entre d'altres coses, per parar als dos referents de l'equip de Jaume Ponsarnau, el MVP de la Lliga, Bojan Dubljevic, el duel de montenegrins del qual amb Marko Todorovic serà una de les claus, i el sisè en la classificació de valoració, el nord-americà Will Thomas.