Piatti deixa l'Espanyol per firmar pel Toronto FC

Pablo Piatti ja és història de l’Espanyol. L’argentí, que aquests dies tenia permís de l’entitat blanc-i-blava per negociar la seva sortida i passar la pertinent revisió mèdica, ha arribat a un acord per incorporar-se al Toronto FC, un club que participa en la MLS nord-americana. Allà coincidirà amb dos jugadors més amb passat a la Lliga: Alejandro Pozuelo (ex del Betis i del Rayo Vallecano) i Jozy Altidore (Vila-real i Xerez).

Piatti, que finalitzava contracte aquest mes de juny, tenia una de les fitxes més importants de la plantilla, per sobre dels tres milions bruts. L’extrem s’afegeix a les dues sortides conegudes d’aquest mercat hivernal: Granero, que també va rescindir el seu vincle i va marxar al Marbella, i Lluís López, cedit al Tenerife. A més, allibera una fitxa que podria ocupar més endavant Corchia, que va perdre el dorsal per la lesió de llarga durada, però que seguirà en nòmina al club fins al juny. Tot dependrà de la recuperació del lateral francès.

El menut atacant de La Carlota tanca així una etapa de tres temporades i mitja com a espanyolista. 1.300 dies en què el seu rendiment, marcat per les constants lesions, ha anat de més a menys. Fins a deu problemes físics diferents l’han portat a perdre’s 52 dels 165 partits oficials (és a dir, un 31,5%) que ha disputat l’Espanyol des que el va incorporar, cedit, l’estiu del 2016. El més greu, la lesió al lligament creuat i lateral del genoll dret que va patir ara fa un any, el 9 de febrer del 2019. L’argentí, que va compartir el procés de recuperació amb David López, que va patir el mateix problema, no va tornar a jugar fins a finals de setembre.

Aquesta temporada, de fet, només ha arribat a disputar 229 minuts repartits en set partits, dels quals només dos com a titular. Molt lluny queda ja el protagonisme que va tenir en el seu millor curs, el de la seva estrena. Piatti arribava amb ganes de reivindicar-se després d’un mal últim any al València i ho va fer en la primera temporada a Cornellà-El Prat sota les ordres de Quique Sánchez Flores: 10 gols i 12 assistències en 31 partits en què va disputar gairebé la meitat del total dels minuts de què ha disposat com a espanyolista. A partir d’aquella temporada el rendiment va anar decreixent, i va passar de ser una peça indiscutible a un jugador suplent que, en els últims dos cursos i mig, només ha pogut generar tres gols i set assistències. Amb Abelardo amb prou feines ha jugat 25 minuts de Copa a Anoeta.

Una de les principals apostes del primer estiu de Chen

L’estiu del 2016, el primer amb Chen Yansheng al capdavant de l’Espanyol, Piatti va convertir-se en una de les principals apostes d’aquell mercat. El baix cost del seu traspàs (1,5 milions) va ser una oportunitat de mercat condicionada, això sí, per una fitxa important que ha anat augmentant any rere any tot i la davallada viscuda en el seu rendiment.

L’extrem segueix el camí de bona part dels jugadors que van arribar durant el primer estiu amb Chen, i que han seguit les seves trajectòries en clubs de categories menors a Espanya o bé a l’estranger. Baptistão va marxar al Wuhan Zall xinès. Jurado ho va fer a l’Al-Ahli Jeddah àrab. Álvaro Vázquez i José Antonio Reyes van anar a Segona, a l’Sporting Gijón i el Còrdova, respectivament. Només Demichelis (al Màlaga) i Fuego (al Vila-real) van continuar uns mesos més a Primera. La majoria d'ells eren jugadors experimentats que asseguraven rendiment immediat, però que estaven en la part final de les seves carreres i que van suposar un elevat peatge econòmic pels elevats salaris progressius que van firmar. De les incorporacions fetes en aquell intens mercat estiuenc només segueixen Diego López, que finalitza contracte aquest mes de juny, i David López.