Sense Piqué, Umtiti escenifica la desfeta de la defensa a Vila-real

El Barça va estar a punt de reviure ahir un malson de fa sis anys, quan la Reial Societat va ser l’últim equip capaç de remuntar una diferència de dos gols a favor a l’equip blaugrana a Anoeta en un duel que va acabar 3-2. Una reacció in extremis va salvar el Barça de naufragar a l’Estadi de la Ceràmica, on sense Gerard Piqué, que va descansar per primer cop en un partit de Lliga aquesta temporada, la defensa blaugrana va fer aigües fins al punt d’encaixar quatre gols i veure que Ter Stegen havia de guanyar-se el jornal. Malgrat que el porter alemany no va estar encertat en el segon gol del Vila-real, qui surt més assenyalat del partit d’ahir és Samuel Umiti, titular a l’eix de la defensa amb el seu compatriota Clément Lenglet.

Després de proclamar-se campió del món amb França al Mundial de Rússia de l’estiu, Umtiti està vivint la seva temporada més grisa al Barça des que va arribar al club, el 2016. Aquest curs tan sols ha participat en 11 partits (10 a la Lliga i un a la Lliga de Campions). La resta de la temporada se l’ha passat a la banqueta i, sobretot, mirant de recuperar-se de les seves eternes molèsties al genoll. Ahir, a Vila-real, va tornar a l’onze i va viure un malson, superat en tot moment per l’empenta dels davanters rivals, primer pels explosius Toko Ekambi i Samu Chukwueze i, després, per l’experimentat Carlos Bacca. El davanter colombià va ser l’últim a deixar en evidència Umtiti, quan va marcar el quart gol del Vila-real en un contraatac en què el central francès del Barça no el va poder aturar.

Umtiti, també a la foto del segon gol

Abans, Umtiti ja havia quedat assenyalat en el segon gol local, precedit d’un doble error del Barça. Ekambi va guanyar una pilota a la banda que semblava que anava a fora, va rematar pràcticament sense angle des de la banda dreta i Ter Stegen, que va fer una passa endavant pensant que Ekambi centraria -ja que tant Lenglet com Umtiti van perseguir-lo-, va veure com la pilota entrava al fons de la xarxa. Umtiti va perseguir Ekambi, com ja estava fent Lenglet, i va descuidar el marcatge a l’àrea, fet que ajuda a entendre que Ter Stegen optés per tapar la centrada d’Ekambi i no una rematada al primer pal.

Tant el gol d’Ekambi com el de Bacca van ser accions que haurien pogut costar molt cares al Barça, però abans Umtiti ja havia fallat en altres accions, com una passada als primers minuts de partit en què Ter Stegen va haver de brillar en un mà a mà davant Chukwueze. Tant Umtiti com Lenglet van patir davant el setge visitant, i al mig del camp, Arturo Vidal, Sergio Busquets i Arthur també van fer un partit pobre, però l’ex de l’Olympique de Lió va ser qui més erràtic va estar i va fer que es trobés a faltar Gerard Piqué.

“Quan fas un canvi creus que és el millor, però les coses al final són com són. Piqué tenia quatre grogues, sabem que el Vila-real ens podia plantejar accions de córrer a l’espai i que això podria provocar que el Gerard veiés alguna targeta”, va explicar Valverde sobre la decisió de deixar el central català a la banqueta. “Al segon temps, al contraatac, ens han generat ocasions. Hem permès massa situacions en inferioritat o igualtat al darrere. Això no és cosa de la defensa, només, sinó de tots. Hi ha partits que es trenquen i això ens fa mal”.

Amb l’interès públic del Barça per fitxar el jove central Matthijs de Ligt, actuacions com les d’ahir d’Umtiti alimenten els rumors d’una sortida del central francès del Barça.