Pirineus-Barcelona 2030, pendent dels acords polítics

La delegació que representa la candidatura olímpica catalana per organitzar uns Jocs Olímpics d’Hivern l’any 2030 als Pirineus i Barcelona ja és a Buenos Aires, on demà participarà en l’última secció de la comissió executiva del Comitè Olímpic Internacional (COI). La delegació rebrà l’informe que fa unes setmanes va fer sobre el terreny el suís Gilbert Felli, un informe que si fos positiu permetria fer un pas endavant en una proposta que després de ser descartada fa uns anys per la ciutat de Barcelona ara ha recuperat opcions gràcies als canvis de normes del COI i a la iniciativa de la secretaria general de l’Esport de la Generalitat.

La reunió clau serà diumenge a la nit, hora catalana, a la capital argentina. La delegació, amb el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, es trobarà amb el vicepresident del COI, Joan Antoni Samaranch fill; el director general del COI, Pere Miró, i el mateix Felli. És a dir, dos catalans i un suís en una reunió que si es confirmen les sensacions posteriors a la visita de Felli acabarà amb un informe positiu, en què el COI animarà la delegació catalana a presentar durant els pròxims mesos un dossier més detallat, en què per exemple caldria confirmar l’escenari de totes les competicions, així com les grans obres que caldria fer, especialment a nivell d’infraestructures. La delegació catalana presenta un projecte per al 2030, motiu pel qual les dates clau per saber si per segon cop a la història Catalunya és olímpica serien els anys 2022 i 2023.

També diumenge Thomas Bach, president del COI, presidirà l’última reunió de l’executiva, en què es votarà si s’accepten les tres seus per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2026: Calgary (el Canadà), Milà i la pista de Cortina d’Ampezzo (Itàlia), i Estocolm (Suècia). La proposta turca d’Erzurum va ser descartada dijous. Les candidatures italiana i sueca, però, viuen amb cert neguit per culpa dels debats polítics interns que els podrien tombar la proposta -l’Ajuntament d’Estocolm no dona suport a la proposta del seu Comitè Olímpic, per exemple-, fet que portaria el COI a valorar altres seus que poguessin estar a punt per al 2026 si calgués. I la candidatura catalana podria arribar a ser una.

El principal problema de la candidatura Pirineus-Barcelona, però, també és polític. Malgrat que la secretaria general de l’Esport de la Generalitat i el Consell Superior d’Esports del govern d’Espanya treballen en la mateixa direcció, juntament amb el COI, caldrà un acord de governs just en un moment incert, tant a Barcelona com a Madrid. Felli, quan va ser a Catalunya, ja es va mostrar satisfet per una candidatura que només faria obres grans a nivell de transport, ja que la nova consigna del COI és gastar poc. Però sense un acord entre governs la candidatura pot veure com els Jocs del 2026 i el 2030 marxen a altres regions.