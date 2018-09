Pogba, llest per escapar-se de Manchester i de Mourinho

Guerra al Manchester United entre José Mourinho i Paul Pogba. Després de caure eliminats als setzens de final de la Copa de la Lliga contra el Derby County, de Segona, el tècnic portuguès va informar que el francès deixa de ser uns dels capitans de l’equip. A l’entrenament d’ahir al matí, tots dos van intercanviar paraules amb molta tensió davant la premsa. Pogba, en arribar al camp d’entrenament, va anar saludant els companys, però li va canviar la cara quan Mourinho li va dir alguna cosa. “L’única veritat és que he decidit que Pogba ja no és el segon capità. No hi ha més conseqüències, només és una decisió que puc prendre com a entrenador”, va dir Mourinho dimarts a la nit després de la desfeta contra el Derby County a Old Trafford.

Segons el Daily Mail, Mourinho va castigar Pogba després que posés la música molt alta a l’autobús camí del camp del Wolverhampton Wanderers, aquest cap de setmana. El tècnic ja estava enfadat per les paraules del representant del jugador, Mino Raiola, que va afirmar que Pogba hauria de marxar del club. Pogba sona amb força com a possible reforç del Barça i, de fet, el diari The Sun va publicar ahir que Pogba serà blaugrana al gener. Al Barça callen sobre aquesta operació perquè des del punt de vista econòmic el Barça necessitaria vendre jugadors per poder-lo incorporar, però s’admet que seria una opció que agradaria.