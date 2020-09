La Premier League torna amb un cartell espectacular

La Premier League engega motors aquest cap de setmana (tots els partits per DAZN) amb molts fronts oberts. La lluita entre el Liverpool i el Manchester City pel títol, la inversió multimilionària del Chelsea per intentar trencar aquest binomi, la primera temporada completa de Mikel Arteta a la banqueta de l'Arsenal o la tornada del Leeds a la Premier setze anys després centren l'atenció. Són molts els al·licients per seguir aquesta temporada la competició. La jornada començarà amb 8 partits, ja que el Manchester City i el Manchester United han rebut permís per allargar les vacances, ja que van competir a Europa fins a mitjans de juliol.

La preparació física dels equips per a la tornada a la competició ha sigut complicada. Amb les noves mesures sanitàries pel covid-19, els partits amb les seleccions de les últimes setmanes i el mercat de fitxatges encara en plena esplendor, són molts els factors que han provocat que els equips no arribin en la forma desitjada. "Pràcticament no han tingut descans i molts equips no tenen tots els elements disponibles. Serà complicat poder encaixar totes les peces per poder començar la temporada. Tots parteixen d'aquest desavantatge i tampoc crec que afecti gaire pel que fa al tema competitiu. Estan tots igual", explica Andrea Orlandi, perfecte coneixedor de la competició, ja que, com a jugador, va formar part de les plantilles del Swansea i del Brighton. "Jo a vegades penso en com m'ho prendria si estigués en actiu i realment no ho sé. Saps que no estàs físicament bé, perquè és impossible que arribin bé a l'inici de lliga, i t'estàs jugant ja les castanyes i has de guanyar. Caldrà ser més cautelós perquè hi ha molt de risc de lesió, la gasolina és la que és i les cames estan com estan", reflexiona.

L'actual campió, el Liverpool, intentarà revalidar el títol davant d'un Manchester City que, dirigit per Pep Guardiola, la temporada passada va quedar nou punts per sota dels reds. Després de reforçar l'equip per reduir distàncies amb Ferran Torres o el defensa Nathan Aké, els citizens volen tornar a recuperar el títol de lliga després que els d'Anfield l'aixequessin per primer cop en 30 anys, i es tanqués una ferida que feia mal. "Tot i els reforços del City, jo em continuo decantant pel Liverpool. Segueixen sent superiors tot i que no s'han reforçat i després del covid van tenir una baixada de rendiment", opina Orlandi. "Són els dos favorits, però l'Arsenal també té opcions. L'any passat el Liverpool es va centrar en guanyar per fi la Premier i el nivell de joc va ser molt alt, no sé si el podran aguantar", diu de la seva part el camerunès Lauren, exjugador de l'Arsenal durant més de 10 anys.

Encara que sembla que la lluita pel títol serà entre els reds i els citizens, el Chelsea, a cop de talonari, intentarà acostar-s'hi per estar en la lluita. "Que Abramovich –propietari del Chelsea– tenia diners ho sabíem tots, però tants no ho sabia. Tots els equips estan sent cautelosos i tenen problemes per pagar fins i tot els salaris dels jugadors, imagina't per fer les inversions que està fent el Chelsea. És de bojos. Han fitxat bé però tampoc han fitxat superestrelles. Jo crec que s'han acostat molt i, de fet, ho han de fer. Aquest any Lampard tindrà molta més pressió que la temporada passada", reflexiona el migcampista català que va sortir de la Masia del Barça. Amb la gran inversió feta pels blues en jugadors com com Thiago Silva, Kai Havertz, Timo Werner o Hakim Ziyech . el mínim que s'espera de l'equip dirigit per la seva llegenda, Frank Lampard, és que estigui fins a les últimes jornades competint per endur-se el títol.

També serà interessant seguir l'evolució de l'Arsenal. En la que serà la primera completa de Mikel Arteta a la banqueta gunner, l'expectació és màxima. Després de guanyar el primer títol en joc de la temporada –la Community Shield– davant del Liverpool, l'estil de joc i la personalitat de l'equip històric de Londres donen esperances als seus aficionats de tornar a revifar un equip que ha d'aspirar a estar entre els quatre millors de la lliga aquest any. "L'Arsenal hauria d'intentar lluitar per la lliga, ja ha demostrat que pot derrotar el Liverpool o el City amb Arteta. Amb ell s'ha recuperat el joc que agrada als aficionats i tenim els jugadors per marcar diferències", defensa Lauren, excapità de l'Arsenal fa una dècada.

I, de l'expectació en positiu que genera l'Arsenal a la incertesa del Manchester United i Tottenham. Els red devils van quedar tercers en el curs passat i, de cara a aquesta temporada, volen ser els tercers en la lluita pel títol. En canvi, els spurs, amb Mourinho a la banqueta, estan obligats a mantenir el nivell de la temporada anterior, com a mínim, i no baixar de les places d'Europa League. "L'any passat no va reaccionar i Mourinho sempre deia que tenia ganes que arribés la pretemporada per poder treballar i aquest any no l'han tingut per tot el que ha passat. Els fitxatges que han fet tampoc són res de l'altre món. Veurem què podran fer", diu Orlandi.

I, per acabar, els recentment ascendits: el Leeds de Marcelo Bielsa. Després d'aconseguir la gesta de tornar a la primera categoria anglesa setze anys després, els del comtat de Yorkshire volen lluitar per mantenir la categoria i s'han reforçat amb Rodrigo, el davanter del València. "Marcelo Bielsa afegirà una mica de picant a la lliga. El Leeds és un club increïble i amb un seguiment espectacular. Tenen un estil de joc arriscat, coses que potser a la Championship els equips contraris no et castiguen a la Premier sí. El que queda clar és que jugaran igual perquè Bielsa no canviarà. Si comencen bé i entren en dinàmica positiva jo crec que se salvaran. Bielsa és un home molt exigent i és molt difícil perquè et porta al teu màxim. El que té de bo és que ha fet de jugadors normals, internacionals. Ara, a més, s'han gastat diners i han portat Rodrigo, que l'any passat havia de venir al Barça o l'Atlètic de Madrid, i aquí es veu el poder d'atracció que té el Leeds de poder fitxar jugadors així", explica Orlandi.

Però no només aquests equips poden ser protagonistes aquesta temporada: Leicester, Everton, Newcastle, West Ham... o qualsevol dels altres conjunts de la Premier pot sorprendre en un curs que es presenta completament atípic i ple de sorpreses. Ja en la primera jornada, el Liverpool-Leeds posarà les cartes sobre la taula. Campió de la categoria contra el campió de la Championship. Això és la Premier i no podia començar de cap altra manera.