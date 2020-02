El Barça reconeixerà els 300 partits d'Alexia Putellas aquest diumenge

El Barça femení entra amb el cap ben alt al mes de març en què tornarà la Champions, gràcies a haver guanyat els set partits jugats al febrer, que li han permès consolidar el liderat a la Lliga i classificar-se per a la final de Copa. Aquest diumenge rep el Madrid CCF en el partit de la 22a jornada (12h) després de derrotar, en l'últim minut de la pròrroga, el Deportivo a les semifinals de Copa. Va ser el primer partit en què les jugadores del Barça no van guanyar en els 90 minuts jugant com a local a l'estadi Johan Cruyff.

El partit d’aquest diumenge serà una jornada especial per a Alexia Putellas. Just abans del començament, la davantera blaugrana rebrà un reconeixement del club per haver disputat 300 partits amb el primer equip culer. No hi podran jugar les lesionades Melanie Serrano ni Andrea Falcón, com tampoc Carla Armengol, Claudia Pina i Laia Codina, que viatjaven amb el filial a Oviedo.

L'Espanyol , a Bilbao

L'Espanyol, per la seva banda, visita Bilbao conscient que difícilment evitarà el descens a Segona. L'equip de Jordi Ferrón visita a la Ciutat Esportiva de Lezama (18h) un rival eufòric després d'haver-se classificat per a les semifinals de Copa. L'Athletic, a més, sol fer-se fort a casa. "Veus les jugadores entrenar-se i de l'única cosa que tens dubtes és de quina entra per una altra, perquè totes s'entrenen molt bé i totes demanen voler jugar", ha explicat a la prèvia Ferrón.