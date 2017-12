Puyol, sobre Ramos: "Jo entrava dur, però de manera neta"

260x366 Ramos en una acció amb Aduriz / EFE Ramos en una acció amb Aduriz / EFE

L'excapità del Barça Carles Puyol ha analitzat l'actualitat del seu exclub en un acte solidari al costat del campió del món de pàdel Fernando Belasteguín. El futbolista de la Pobla de Segur ha assegurat que té molta "confiança" en l'equip d'Ernesto Valverde, que segueix tenint grans resultats tot i les "baixes importants" d'aquesta temporada. Puyol, que va compartir vestidor amb Javier Mascherano, ha qualificat l'argentí de futbolista "important" dins i fora del terreny de joc, en referència a la voluntat del central de marxar del club blaugrana aquest mercat d'hivern. També ha parlat de l'altre central del Barça, Samuel Umtiti, lesionat contra el Celta i que estarà allunyat dels terrenys de joc durant dos mesos. Segons l'excapità blaugrana, el francès és un dels "tres millors centrals" del món.

Després que Sergio Ramos fos expulsat per dinovena vegada a la Lliga aquest cap de setmana, Puyol ha marcat distàncies respecte l'andalús i la seva manera de jugar. Puyol no ha volgut polemitzar quan se li ha preguntat sobre les reiterades expulsions del jugador andalús -"hauríem de preguntar-l'hi a ell"-, tot i que finalment ha deixat clar que es tracta de dos futbolistes amb estils ben diferents. "Jo entrava dur, però de manera neta", ha dit el català, que també ha explicat que els àrbitres "tenen una tasca molt difícil" en aquestes jugades i que expulsar Ramos no és fàcil, com denuncia el mateix futbolista madridista.

Precisament, Puyol ha dit que del conjunt de Zinedine Zidane n'han marxat jugadors importants, que no acostumaven a ser a "l'onze titular" però que "complien i resolien partits", en referència a la marxa de futbolistes com Álvaro Morata o James Rodríguez que ara troba a faltar el conjunt blanc. "A l'inici de temporada tothom deia meravelles" del Madrid, ha sentenciat Puyol, i ha posat de manifest que a l'estiu, després de la Supercopa, els blancs s'enduien tots els elogis.

Puyol i Belasteguín han lliurat un xec de més de 70.000 euros recollits en un torneig de pàdel benèfic al projecte de creació d'un centre pediàtric per lluitar contra el càncer a l'Hospital Sant Joan de Déu.