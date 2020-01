Quatre catalans somiant als Jocs de la Joventut

Catalunya serà representada en el debut de l’esquí de muntanya en una cita olímpica. Serà als Jocs Olímpics d’Hivern de la Joventut, que aquest dijous es posen en marxa a Lausana (Suïssa). Els joves participants són Ot Ferrer, Maria Costa, Ares Torra i Marc Ràdua. Aquest últim prové del CE la Pobla de Segur, mentre que els tres primers s’han format a l’AE Mountain Runners del Berguedà. El seleccionador, Jordi Martín Guillaumes, culminarà el ple català en aquesta modalitat de l’esquí.

Els quatre esportistes són membres del Centre de Tecnificació d’Esquí de Muntanya de Catalunya (CTEMC), on segueixen la seva formació per evolucionar en el món de l’esquí de muntanya. Els joves ocuparan les places que la selecció juvenil espanyola va obtenir en l’Europeu i el Mundial del 2018 i el 2019, respectivament. “Pels resultats que els esportistes estaven obtenint sabíem que tenien moltes possibilitats de ser seleccionats”, reconeix el director del Centre de Tecnificació, Pau Gómez, que també elogia el treball dels clubs d’esquí de muntanya que han format aquests nois i noies.

Els joves han realitzat diferents jornades de preparació conjunta de cara a la cita olímpica, a les estacions d’esquí de la Vall de Núria i la Molina en plenes vacances de Nadal. A més, en la primera prova del circuit de Copa d’Espanya d’esquí de muntanya, celebrat a l’estació d’esquí granadina de Sierra Nevada (Andalusia) a mitjans de desembre, els olímpics ja van demostrar el seu potencial quedant entre els primers quatre llocs de la classificació. Els més destacats van ser Ot Ferrer i Maria Costa, que van pujar al graó més alt del podi en les seves respectives categories. Tampoc van decebre Marc Ràdua i Ares Torra. El pallarès va culminar la prova segon, just per darrere de Ferrer, mentre que Torra va completar un ple dels joves al podi acabant tercera en la prova de la disciplina vertical.

A partir dels resultats obtinguts a les proves d’una envergadura similar, la gran referència catalana serà Ot Ferrer. El jove berguedà es va proclamar subcampió del món cadet en esprint als campionats disputats a Suïssa mateix el març passat. Per la seva banda, la bagenca Maria Costa, que estudia i s’entrena en un institut d’alta muntanya situat a l’Alta Cerdanya, va segellar una gens negligible quarta posició en la mateixa competició. Mentrestant, el jove resident a la petita localitat de Claverol (Pallars Jussà) Marc Ràdua és el campió d’Espanya en la modalitat d’esquí de muntanya vertical i per parelles, i també s’ha proclamat subcampió en tres competicions més.

La més jove de l’expedició serà Ares Torra, que amb només setze anys ja ha demostrat que està capacitada per lluitar per les places del podi. El seu director al Centre de Tecnificació, Pau Gómez, ha posat en relleu la motivació dels joves per afrontar la cita però ha matisat que la cosa més important és que “aprofitin l’oportunitat per continuar creixent” més enllà dels resultats que obtinguin. En la mateixa línia conceben la cita els esportistes, que admeten que l’objectiu és acabar les proves com més amunt millor, però “la prioritat és aprofitar i disfrutar d’aquesta experiència”, asseguren. A més, els nois i noies reconeixen que hi ha candidats més preparats que ells: “Tots els que s’entrenen als Alps es troben un pas per davant de nosaltres”.

El debut dels esquiadors serà aquest divendres en una cursa individual, mentre que dilluns i dimarts vinent serà el torn de la cursa d’esprint i dels relleus mixtos, respectivament. Aquestes últimes dues disciplines centren una gran part de les esperances dels catalans d’esgarrapar algun guardó en la seva estrena en uns Jocs de la Joventut.