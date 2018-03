El Camp Nou s'acomiada de Quini

Sota una fina pluja, alguns dels millors jugadors del món guardaven un respectuós minut de silenci en memòria de Quini. I de fons, rialler, l’asturià s’ho mirava ja que el Barça va desplegar una gran lona amb la imatge del golejador, mort aquest dimarts als 68 anys, amb la samarreta blaugrana. Aquelles samarretes del Barça de la marca Meyba que van portar Maradona, Schuster i com no, Quini. “Calia recordar aquesta figura, tant estimada al Barça” va explicar Josep Maria Bartomeu, qui dimecres ja va ser als funerals de Gijón. Bartomeu en persona s’havia encarregat de convidar a la llotja del Camp Nou als quatre fills de Quini, Jorge, Maria Lorena, Enrique i Óscar, un dels nets, l’Edu, i Enrique, el germà. Enrique, qui va ser futbolista amateur, ja havia perdut l’altre germà, Jesús, quan aquest va ofegar-se després de salvar la vida de dos nens anglesos que eren de vacances a la costa del Cantàbric, el 1993.

Va ser una jornada emotiva, al Camp Nou. I intensa. Amb la millor entrada de la temporada, a la llotja les dues directives van escenificar la seva bona relació dinant plegats, just quan el Barça planeja pispar-li a l’Atlètic Griezmann. Els representants dels dos clubs però, no van voler donar més importància a aquest afer.

Un dels altres protagonistes del dia va ser el campió del món de MotoGP Marc Márquez, qui va ser a la llotja com a padrí de la 13ª edició del llibre de relats solidaris creat per periodistes esportius, que aquest any destinava els guanys a la Associació Esclat. A la llotja també hi era la guanyadora d’Operación triunfo, Amaia, qui va conèixer alguns jugadors, pilots de F1 i el seleccionador espanyol Julen Lopetegui. Ningú es va voler perdre el partit.