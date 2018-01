Quique Sánchez Flores: "Tenim l'objectiu de quedar entre els vuit millors de la Lliga"

"Volem acabar entre els vuit primers". Aquest és el repte que s'ha proposat Quique Sánchez Flores de cara al tram final de curs, on l'Espanyol ja només pot pensar en la Lliga. "El partit de Leganés és molt important. S'ha competit molt bé, no volem renunciar a res. La Lliga ens està esperant tot i haver comès errors durant aquesta temporada", ha assegurat el tècnic blanc-i-blau, que ha advertit del perill de jugar a Butarque.

"Jugarem contra un equip que ja ens va avisar a la segona jornada. Treballen dur i no és cap sorpresa, tenen clar al que juguen. Compten amb un gran entrenador i ens haurem de deixar totes les nostres forces", ha anticipat Quique. El preparador no s'ha volgut mullar pel que fa a la situació de Javi Fuego, que ha caigut de la llista perquè és a prop de tancar la seva sortida al Vila-real. "Cal explicar les coses .De moment és jugador de l'Espanyol, però es troba en una situació que encara no tenim molt clar en com derivarà. El club haurà de donar explicacions ara o més endavant".

En cas que surti Fuego, sembla lògic que el club pensi en algun recanvi, encara que el tècnic madrileny ha mostrat la seva preocupació: "Intentem que les coses es facin amb sentit comú. Les expectatives de que vinguin jugadors no són bones. No creiem en el mercat d'hivern". També s'ha referit a les dificultats per buscar algun davanter en aquest mercat: "El gol és un problema important, però no és tan fàcil trobar a jugadors que assegurin gols al mercat hivernal. El que hem de fer és recuperar a jugadors que tenim perquè millorin la seva situació".

A Quique també li han preguntat pel ressò mediàtic que estan tenint els derbis. "No podem controlar el que passa al voltant, intentem seguir el sentit comú". I més concretament s'ha referit a la polèmica sobre les declaracions de Piqué: "Som un club amb una gran història i per això m'encanten les respostes que s'envien des del club. Som neutrals i educats. En el futbol parlem molt de com és important saber perdre, però la gent s'oblida del que és saber guanyar. Sorprèn que en aquest cas ho hagin interpretat tan malament".