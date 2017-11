Quique Sánchez Flores: "Frustra bastant que no hàgim pogut guanyar"

Amb un posat seriós, el tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha volgut reivindicar la feina dels seus homes tot i la desfeta contra el València (0-2). "No se'ls pot demanar gaire més avui. Hem anul·lat el seu motor, Parejo, i hem generat ocasions", ha dit el preparador madrileny, que ha reconegut que se sent "frustrat" després que el seu conjunt no s'hagi endut la victòria tot i fer més mèrits per aconseguir-ho que el seu rival.

"Hem fet un partit molt bo en general. Al primer temps ens hem esforçat per anar-nos-en al descans amb prou distància. I al segon temps també. El primer gol ens ha fet molt de mal", ha dit l'entrenador blanc-i-blau, que ha lamentat la manera com ha arribat el segon gol: "Són coses que no han de passar. Ens estimem molt tots els jugadors, però és un joc d'errors en què cal beneficiar-se dels dels altres. Ha estat un gran partit de tots, però".

"Això va de sensacions. Et sembla que hauries d'anar guanyant el partit i de cop et trobes que vas per sota en el marcador. És una muntanya. Hi ha un desgast físic, de potencial, d'esforç, i contra un equip més físic, amb més energia i recanvis, i que s'ha permès fer rotacions", ha ampliat Sánchez Flores, que ha insistit que no està "preocupat" per la falta de gol perquè els seus homes segueixen generant moltes ocasions. "És una qüestió d'afinar porteria. Això va a ratxes", ha afegit.

També ha elogiat la manera com han anul·lat, a estones, un València que arribava en una gran forma: "Si els deixes fer, són unes feres. No hem vist ni una mica del que són. És un equip molt bo, però l'Espanyol avui ha fet que sembli que tingui mancances". Sobre Baptistão, ha dit que ha sentit "una punxada a la cuixa", però no ha donat més detalls de la lesió del brasiler.