Quique Sánchez Flores: "No ens preocupa arribar aviat a dalt, sinó fer-ho per quedar-nos-hi"

"Ens falta rematar els partits, guanyar-los per tenir la sensació completa que estem bé". Per a Quique Sánchez Flores, a l'Espanyol li falta només un punt d'encert per tornar a somriure com ho feia el curs passat. El preparador blanc-i-blau ha insistit que estan "bé" pel que fa a "sensacions", però "no pel que fa a punts".

El seu equip rep aquest dilluns (21.00 h, GolT) un Getafe del qual no sorprèn el bon rendiment que està demostrant en aquest inici de curs: "Serà un partit complex que ens portarà al límit físic. Encara que som un dels equips que més corre de la Lliga, la intensitat no ens pot faltar mai. Contra equips intensos, els hem d'igualar en intensitat per superar-los en altres aspectes".

Sánchez Flores no s'ha mostrat preocupat per la posició que ocupen a la classificació: "Hem fet més bons partits que el curs passat a hores d'ara. Tenim algun punt menys, però no gaires. No ens preocupa arribar aviat a la novena posició, no sé quan tardarem aquest curs. Com l'any passat, l'important no era fer-ho aviat, sinó fer-ho per quedar-nos-hi".

El tècnic no ha volgut pronunciar-se sobre si seguirà o no el curs vinent –el tercer i últim any que té firmat amb l'Espanyol–, però sí que s'ha referit a la situació d'Álvaro Vázquez, que ha tornat a la llista i podria entrar en la convocatòria final per primer cop a la Lliga aquest curs: "El veig bé, fa jornades que està bé, ràpid, intens i afortunat de cara al gol en els entrenaments, però per nombre d'efectius no ha entrat abans. Es mereix aquesta oportunitat i esperem que faci un pas endavant per demostrar tot el que té a dins". Els qui també han entrat a la llista són Hermoso (torna de sanció) i Melendo. Són baixa Óscar Duarte, Diop, Roca, Javi López, Sergio Sánchez, Dídac Vilà i Baptistão, aquest últim per lesió.

Així mateix, el tècnic espanyolista ha recordat el seu pas fugaç en la segona etapa que va viure al Getafe, i que no va arribar als dos mesos: "Per a mi era còmode tornar a Getafe. L'Ángel Torres em necessitava a mi més que jo a ells. Hi va haver un intercanvi de condicions, vaig demanar que no se n'anés cap jugador, però un mes i mig després es va incomplir la paraula. No ho va fer perquè li agradés, tenia l'obligació de fer-ho per sobreviure, però això a mi m'allunyava de ser feliç".