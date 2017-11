Quique Sánchez Flores: "Estan aconseguint fer invisible una afició com la de l'Espanyol"

El tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha tornat a criticar l'organització d'una Lliga que penalitza al conjunt que dirigeix amb els horaris que està vivint: "El que més em molesta és que aconsegueixin que l'afició d'aquest club, molt nombrosa, sigui invisible. En dol en l'ànima, sembla que juguem lligues interprofessionals, ens queixarem tants cops com sigui necessari". El preparador blanc-i-blau també ha volgut exculpar a la seva afició: "Té un mèrit brutal, no els podem culpar. Sembla que juguem fora de les jornades, és molt trist".

L'entrenador madrileny també ha tornat a carregar contra l'actual format de la Copa: "No és la Copa més prestigiosa. Que li posin tant fàcil al Madrid, al Barça o a l'Atlètic, no ho veig, no m'agrada. Som un equip que vol recuperar el seu lloc a la Lliga i a la Copa, però no és fàcil". Sobre la dificultat del partit d'aquest dijous (19.30 h, BeIN LaLiga) Quique ha reconegut que "és difícil" motivar els jugadors en ocasions com aquesta. "Quan queda tant pel final d'una competició, costa trobar motivació. Però l'error seria desistir, aquesta és la nostra mentalitat", ha afirmat.

Quique, això si, ha refusat els pronòstics negatius i ha deixat clar que no vol ni sentir a parlar de caure eliminats contra el Tenerife: "No ens fem altres plantejaments que guanyar. Pensar en caure és com pensar que demà et moriràs, no pensem en aquesta possibilitat. Pensem en escenaris feliços, sempre i quan passem per la dificultat i seriositat. Volem gent animada i que es rebel·li".

Roca segueix fora de la llista

El tècnic ha inclòs a la llista a Óscar Duarte, Dídac i Diop, absents en la visita del Getafe. Cauen quatre habituals titulars, Víctor Sánchez, Fuego (ve d'una sobrecàrrega), Piatti i Hermoso, a més de Marc Roca, Sergio Sánchez. Baptistao, lesionat, segueix fora. Sobre Roca se li ha preguntat la seva nova absència, i el preparador ha deixat les portes obertes a buscar-li una cessió: "Necessita confiança. Amb ella és un altre jugador, necessita jugar. Potser ha de buscar un lloc on trobar, no trobem el lloc ni l'espai, però volem que sigui el jugador que era el curs passat".