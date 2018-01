Quique Sánchez Flores: "No és moment per amargar l'alegria als periquitos"

La nit d'alegria espanyolista pot convertir-se en la darrera amb Quique Sánchez Flores a la banqueta. "És un dia per a l'Espanyol, per al club, per als jugadors i per als aficionats. No és el moment d'amargar l'alegria als periquitos. No parlo de mi", ha respost al tècnic, amb certa ambigüetat quan se li ha preguntat per l'interès de l'Stoke City, que li ha ofert un contracte a llarg termini dins d'un projecte ambiciós a la Premier League, una lliga que sempre l'ha seduït. "El compromís amb la meva professió el tinc molt clar. En algun moment he sentit que no avançàvem a la velocitat promesa, però això no és perquè l'Espanyol no hagi volgut, sinó perquè no ha pogut". Segons ha avançat la Cope, Javi Gracia podria ser el seu successor. Fonts del club asseguren que el tècnic no ha traslladat cap proposta del club anglès, que per desvincular-se del projecte hauria d'abonar una clàusula de quatre milions d'euros.

El preparador madrileny ha evitat ser més clar sobre el seu futur, però ha donat les gràcies pels serveis facilitats pel club: "Estic agraït a l'Espanyol, que m'ha donat totes les eines per treballar dins de les seves possibilitats". Quique ha defensat que "el projecte avança. Estàvem bé l'any passat i estem bé ara", ha comentat, encara que ha evitat deixar entreveure més pistes sobre si seguirà o no a l'entitat.

Sobre la remuntada contra el Llevant, ha elogiat als seus homes: "Hem plantejat el partit des de la convicció. Aquest sistema ens serveix per aconseguir els objectius". Marcar aviat era fonamental: "Havíem de marcar aviat i ens ha sortit bé. Ens venia bé un canvi de sistema per tenir superioritat al mig del camp. Volem ser protagonistes i fer que la gent s'il·lusioni".