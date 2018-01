Quique Sánchez Flores: "El Sevilla ha fet el partit que ens agradaria haver fet a nosaltres"

El tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha lamentat que fos el Sevilla l'equip que es fes amb la idea de partit que ell esperava tenir: "Han fet el partit que ens agradaria haver fet a nosaltres: atacs ràpids, aprofitar els errors del rival, avançar-nos al marcador", ha arrencat el preparador blanc-i-blau, que s'ha mostrat crític amb el joc que han exhibit els seus homes: "Ens hem entretingut massa al camp propi, ens hem allunyat massa del que acostumem a ser".

Quique ha posat especial èmfasi en les opcions de gol que han desperdiciat: "Les oportunitats que hem tingut per avançar-nos i per tornar-nos a ficar en el partit, també han estat claus, i hem perdonat. Posar-se per davant hauria estat important, i no haver marcat ens ha separat massa del marcador". El preparador espanyolista també ha reconegut la grandesa del rival, un Sevilla que venia d'assaltar el Wanda Metropolitano: "Ens ha recordat que per guanyar a aquests equips hem de concedir poc i estar encertats de cara a gol. Això ve sent la norma habitual aquest curs, que ens falta eficàcia".

Menys clar s'ha mostrat l'entrenador madrileny respecte a la titularitat de Diego López, la primera del gallec en Lliga: "Podia passar en qualsevol moment. Dos porters competien per la posició. Entenia que Diego havia de començar a competir en Lliga. Les decisions les anem decidint sobre el moment". Tampoc ha volgut donar pistes sobre si alinearà Pau a la Copa? "Ja veurem, en funció de com ens sentim i de com veiem als nois".

El tècnic, a més, ha volgut deslligar el partit contra el Sevilla de l'eliminatòria contra el Barça en Copa. "Són coses que van separades. La lliga va per un costat, ens sap greu no donar el salt que volem donar. És un resultat exageradament ampli pel Sevilla. El que va passar al derbi passarà a la història i als registres de l'Espanyol com una cosa positiva. Tot el que podíem arrossegar d’aquell partit són sensacions positives". Quique ha insistit que s'enfrontaven a un gran rival i que han notat el desgast físic: "Però contra un equip que ve creixent, amb grans jugadors i major pressupost, contra un equip de Champions, si comets errors ho pagues. Ara tenim cinc dies per recuperar jugadors. Avui hem notat l'equip cansat".