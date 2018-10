Hernán Pérez, de baixa dues setmanes

Hernán Pérez estarà de baixa dues setmanes per una lesió fibril·lar de grau 1 almúscul isquiotibial de la cama esquerra, segons ha informat l'Espanyol. El jugador paraguaià, que estava sent titular en els últims partits amb Rubi, no podrà tornar d'aquesta forma fins després de l'aturada per seleccions, programada per al cap de setmana del 17 i 18 de novembre.

Així, Hernán es perdrà el partit d'aquest dijous a Cadis, el de dilluns vinent contra l'Athletic a casa i el que l'enfrontarà amb el Sevilla el dia 11 de novembre. Aquest curs l'extrem sud-americà havia participat en tots els partits de la temporada. En els tres últims, a més, com a titular. La seva lesió obre de nou les portes de l'onze a jugadors com Piatti o Puado. El paraguaià havia sigut decisiu contra el Vila-real, amb un gol, i davant l'Osca, amb una assistència.