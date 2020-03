Rubiales posposarà les eleccions a la Federació Espanyola de Futbol fins que no s'acabi la crisi del coronavirus

El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha anunciat la decisió de no convocar eleccions a la presidència de l'entitat. La seva idea era organitzar les eleccions el 8 de juny, però després d'una conversa amb la secretària general de l'Esport, Irene Lozano, ha renunciat a la convocatòria d'eleccions fins que no s'acabi la crisi del coronavirus. Els últims mesos Rubiales ja ha canviat la data tres cops. Ara haurà d'esperar per veure com evoluciona la situació, perquè entre la data d'anunci dels comicis i la celebració han de passar vuitanta dies.

Les eleccions, doncs, podrien ser després de l'estiu, durant la tardor o els últims mesos de l'any, perquè té temps fins al desembre per organitzar les eleccions. De moment, l'exporter de la selecció espanyola Iker Casillas ha anunciat que s'hi presentarà per intentar prendre la presidència a Rubiales. El Barça donarà suport a Rubiales quan arribi el torn de votar.