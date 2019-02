Rubi: "Mai he dubtat de la meva idea de joc"

Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', té molt clar cap on ha de mirar l'Espanyol, i que el seu equip no pot caure en la depressió. Contra el Rayo Vallecano, el tècnic blanc-i-blau vol "donar continuïtat a la segona part del Vila-real, avançar posicions i tornar a mirar endavant a la classificació". El preparador maresmenc ha diferenciat les derrotes del desembre amb les del gener: "El nivell de l'equip no és el mateix. Guanyarem partits de forma seguida i acabarem en una posició digna", ha pronosticat.

Tot i reconèixer que li hauria agradat disputar les semifinals de la Copa del Rei, Rubi ha celebrat que hagi sigut "una setmana més descarregada de tensió" que ha permès preparar "millor el partit i estar més frescos". Preguntat pels dubtes sobre la seva figura, el tècnic de Vilassar s'ha mostrat clar: "Fa vint anys que tinc la mateixa idea de joc i mai he dubtat". El tècnic no ha descartat la possibilitat de donar continuïtat al canvi de sistema implementat a l'Estadi de la Ceràmica, el 4-4-2. "Hi ha dies que ens hem col·locat així en defensa o atac. Hem utilitzat diferents sistemes, però quan hem jugat amb tres jugadors per dins, hem guanyat vuit partits", ha assegurat.

El tècnic ha convocat per primer cop Alfa Semedo, que ja ha resolt tota la burocràcia pendent, i també recupera Marc Roca, que ve de complir un partit de sanció. Són baixa Víctor Sánchez, Álex López i Pedrosa. "Ara hi ha més competència i, per tant, més jugadors que queden fora", ha argumentat el tècnic espanyolista, que ha celebrat el bon ritme d'adaptació dels nouvinguts: "Cada dia tenen més clar el que busquem i com ens poden ajudar". Sobre com veu Wu Lei, ha comentat que es reuneixen amb ell abans de cada entrenament i li expliquen diversos conceptes. "Cada entrenament ve amb paraules noves apreses, sobretot del llenguatge futbolístic, i el traductor ha de fer molt poca feina perquè es fa entendre molt bé".