Rabiot, un fitxatge cada cop més car malgrat acabar contracte

El migcampista francès Adrien Rabiot, objectiu de mercat del Barça, no pot entrar al vestuari del PSG, el seu club, per decisió del tècnic Thomas Tuchel, segons va publicar el digital 'París United'. Rabiot acaba contracte al juny i vol marxar gratuïtament del PSG, mentre que el club parisenc vol forçar-lo, d'aquesta manera, a pactar un traspàs que permeti al PSG cobrar diners per un futbolista actualment suplent.

De totes maneres, Rabiot no arribarà a un nou club sense costar diners, ja que exigeix una prima de fitxatge de 10 milions d'euros, que podria arribar fins als 20 milions si la seva mare i representant se surt amb la seva en reclamar aquesta xifra al Barça, jugant amb el suposat interès d'altres clubs.

El cas de Rabiot, de fet, ha generat cert debat a dins del club, ja que el francès, de 23 anys, és famós pel seu talent però també pels seus actes d’indisciplina, amb incidents com ara negar-se a fer una estada fora de França, arribar tard a les convocatòries o negar-se a veure la final de Copa francesa en directe perquè l’autobús del PSG no l'havia esperat –Rabiot arribava tard i quan va veure que no l’esperaven, en lloc d’anar al camp pel seu compte va marxar cap a casa–. La relació entre la direcció esportiva i un Rabiot que també ha quedat fora de la selecció francesa pel seu caràcter és tan dolenta que segons la premsa francesa el jugador ja no jugarà més amb la samarreta del seu equip els pròxims mesos. El Barça ha treballat en el seu fitxatge, ja que existia la possibilitat de fitxar-lo sense pagar, però com que el jugador i la seva mare demanen més de 20 milions i un sou molt alt, cada cop sembla més complicat que arribi al Camp Nou.

El club, doncs, prioritzarà reforçar-se amb el migcampista de l'Ajax Frenkie de Jong. L’Ajax accepta vendre el jugador per 70 milions d’euros, i de moment el Barça ha fet arribar una proposta a l’agent del jugador, Ali Dursun, sobre el sou que cobraria que ha despertat optimisme en el club blaugrana. De totes maneres, el Barça sap que no podrà competir en l'àmbit econòmic amb altres clubs que segueixen De Jong, però juguen amb la possibilitat d’oferir-li ser una de les estrelles de l’equip just en una zona tan clau com el mig del camp.