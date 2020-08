Rakitic, llest per tancar el seu retorn al Sevilla

Just el dia que el Barça de Ronald Koeman s'entrenarà per primer cop s'ha tancat la sortida del primer futbolista important de la plantilla, Ivan Rakitic. El croat va ser un dels jugadors als quals Koeman va dir que havien de fer les maletes, juntament amb Umtiti, un Vidal que negocia amb l'Inter i Luis Suárez. I així ho ha fet.

Tal com volia, Rakitic tornarà al Sevilla. El futbolista ha passat aquest dilluns la revisió mèdica a Barcelona i tornarà al club on jugava el 2014, quan el Barça el va fitxar pagant 18 milions. Rakitic, campió de la Champions el 2015, ha sigut un dels puntals de l'equip exceptuant l'última temporada, en què ha començat a ser suplent. El futbolista mai ha amagat el seu desig de tornar a Sevilla, la ciutat de la seva dona.

El Sevilla, que avui ha tancat l'operació per la qual pagarà quatre milions al Girona pel porter Bounou, no haurà de pagar per un futbolista que acaba contracte el 2021 i hauria estat lliure per negociar al gener. El Barça, que cobrarà una xifra simbòlica del Sevilla, deixarà de pagar un salari de vuit milions d'euros nets pel futbolista. I Rakitic, qui ja no ha entrenat amb Koeman amb permís del club, signarà un contracte per dues temporades amb opció a una tercera.