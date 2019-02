Marc Gasol debuta amb triomf amb els Toronto Raptors

El pivot català Marc Gasol estava "content" després del seu debut amb els Toronto Raptors, malgrat admetre que necessita un període d'adaptació al seu nou equip. Traspassat pels Grizzlies de Memphis, Marc Gasol ha sumat 7 punts en els 19 minuts que ha estat en pista en la seva estrena amb els Raptors davant els Knicks, aNova York (99-104).

Del seu nou equip a la NBA, el jugador de Sant Boi ha destacat que "tothom lluita, tothom baralla i es comunica molt bé. Tothom és molt poc egoista la veritat i molt bé, estic molt content", ha dit en declaracions facilitades per la NBA. Després d'11 temporades als Grizzlies, on han retirat el seu dorsal i ha deixat un gran record, el català ha debutat amb una franquícia amb opcions de poder guanyar l'anell de campions. Els Raptors, ara mateix, són el tercer equip amb menys derrotes, després dels Bucks i els Warriors, coliderant la divisió est.

"Al final és bàsquet, però tothom té les seves tendències, les seves jugades i porta el seu temps aprendre on vas a rebre la pilota i on als altres jugadors els agrada rebre la pilota. Té el seu procés, però molt content la veritat" ha explicat Gasol. Per la seva banda, el tècnic assistent Sergio Scariolo ha definit a Marc Gasol com "un gran passador i algú que veu la jugada unes dècimes de segons abans que els rivals i que la majoria dels seus companys, també que els entrenadors. És un gran llançador, ha millorat en el tir de tres i cada vegada li veiem més a la cantonada i des del perímetre. A més, és un gran defensor, sòlid. No és molt atlètic però sap com moure i on posar els braços. és molt difícil d'aconseguir un avantatge si lluites contra ell. és un gran rebotejador i un jugador molt versàtil, que probablement està en el millor moment de la seva carrera", ha valorat.